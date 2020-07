Dank Abstieg: Vorzeitiger Urlaub für Hertha-Leihgabe Duda

Herthas Leihspieler Ondrej Duda (r.) hat in England zumindest Spielpraxis auf Top-Niveau gesammelt.

Durch den Abstieg von Norwich City steht Herthas früherer Topscorer zum Trainingsstart bereit. Findet er in Berlin zu alter Stärke?

Norwich City/Berlin. Das Abenteuer England ist für Hertha-Leihgabe Ondrej Duda vorbei – und das vorzeitig. Weil sein Übergangsklubs Norwich City am Sonnabend 0:4 gegen West Ham United verlor und somit schon drei Spieltage vor Saisonende als Absteiger feststeht, darf sich der 25 Jahre alte Slowake mit sofortiger Wirkung in den Urlaub verabschieden. Hertha-Manager Michael Preetz hatte eine entsprechende Klausel in den Leihvertrag einbauen lassen, als das Arbeitspapier zum Re-Start der Premier League angepasst wurde.