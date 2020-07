Hertha BSC: Salomon Kalou zieht es an den Zuckerhut

Berlin. Nach seinem unrühmlichen Abgang bei Hertha BSC hat Salomon Kalou am Zuckerhut eine neue sportliche Heimat gefunden. Der brasilianische Erstligist Botafogo FR aus Rio de Janeiro bestätigte am Donnerstagabend die Verpflichtung des 34 Jahre alten Stürmers von der Elfenbeinküste bis Ende 2021. Kalous Vertrag bei Hertha war nach sechs Jahren und 173 Spielen sowie 53 Toren Ende Juni ausgelaufen.

In Berlin hatte sich der langjährige Publikumsliebling Kalou am 4. Mai mit einem Kabinen-Video auf Facebook, in dem er seine Teamkollegen bei der Missachtung der vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geforderten Verhaltensregeln zum Re-Start der Fußball-Bundesliga inmitten der Corona-Pandemie filmte, endgültig aufs Abstellgleis geschoben. So war die Bundesliga-Partie am 30. November vergangenen Jahres beim 1:2 gegen Vizemeister Borussia Dortmund sein letzter Einsatz an der Spree.

Kalou trifft in Brasilien auf einen weiteren Ex-Herthaner

Der mit einer Brasilianerin verheiratete Ivorer, der 2012 die Champions League mit dem englischen Topklub FC Chelsea gewann, soll nun an der Seite des japanischen Altstars Keisuke Honda dem Klub mehr internationalen Glanz verleihen. Botafogo hat im 35 Jahre alten Cicero bereits einen Ex-Herthaner in seinen Reihen, der 2010 nach zwei Jahren in Berlin noch eine Saison beim VfL Wolfsburg angehängt hatte.