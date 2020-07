Hertha: Klinsmann entschuldigt sich, aber ein Rätsel bleibt

Berlin. Die Art und Weise war ein wenig konventionell. Fast schon spießig für einen Jürgen Klinsmann. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur entschuldigte sich der ehemalige Trainer von Hertha BSC am Montag für seinen blamablen Abgang aus Berlin. In einem ganz normalen Interview, nicht via Facebook Live. Nicht so, wie er sich nach 76 Tagen im Amt beim Fußball-Bundesligisten Mitte Februar aus dem Staub gemacht hatte.

„Es tut mir sehr leid, wie mein Weggang von Hertha BSC zustande kam“, sagte Klinsmann in einem Gespräch, das eigentlich zum 30. Jubiläum des WM-Triumphes der Nationalmannschaft 1990 stattfand. „In der Umsetzung meines Weggangs habe ich sicherlich Fehler gemacht und dafür möchte ich mich nochmals entschuldigen.“ Es war nicht nur das Facebook-Video, das sie bei Hertha verdutzt zurückließ. Klinsmann war nicht einmal mehr zu einem Gespräch bereit gewesen, nachdem er Manager Michael Preetz seinen sofortigen Abschied serviert hatte.

Klinsmann wollte mehr Macht bei Hertha

Weg war er. Der designierte Heilsbringer, der von Investor Lars Windhorst in den Klub geholt worden war und dabei helfen sollte, Hertha zum „Big City Club“ zu machen, allein schon durch seinen prominenten Namen und die damit verbundene Euphorie. Tatsächlich war der 55-Jährige seine Mission ja recht erfolgreich gestartet. Sieben Punkte aus vier Spielen bis zur Winterpause – darunter ein Sieg gegen Bayer Leverkusen – weckten bei Klinsmann, der zunächst nur als Übergangs-Retter im Abstiegskampf vorgesehen war, Lust auf mehr. Er wollte sein Engagement ausweiten, mehr Macht, mehr Einfluss. Eine Idee, mit der sich die Klub-Führung schwer tat. „Wir haben es damals in zehn Wochen leider nicht geschafft, zu einer schriftlichen Vereinbarung zu kommen“, erklärte Klinsmann jetzt.

Stattdessen schmiss der Weltmeister von 1990 nach vier weiteren Punkten aus vier Partien und einer 80 Millionen Euro schweren Einkaufstour auf dem Transfermarkt einfach hin. Dass all das schon nicht die feine Art war, ist ausreichend diskutiert. Das unrühmlichste Kapitel seines Abgangs folgte aber erst zwei Wochen später. Als die „Sportbild“ ein geheimes Tagebuch veröffentlichte, in dem Klinsmann gnadenlos mit Hertha BSC, der Vereinsführung und jedem einzelnen Spieler abrechnete.

Klinsmann heizt Spekulationen um Tagebuch-Veröffentlichung an

Wie das geheime Protokoll an die Medien kam, ist Klinsmann bis heute „ein Rätsel“. Womit er den Mutmaßungen widerspricht, dass er selbst es war, der die Generalabrechnung publik machte. Stattdessen heizt der Halbsatz, dass der Ex-Coach die Analyse „in meiner Eigenschaft als Berater des Investors für den internen Gebrauch erstellt habe“, die Spekulationen an. Schon Ende Februar war diskutiert worden, ob es nicht doch das Windhorst-Lager war, das Klinsmanns Protokoll weitergab.

Zumal dem Investor durchaus bewusst war, dass Klinsmanns Anschuldigungen bezüglich der „Lügenkultur“ im Verein oder der „katastrophalen Versäumnisse“ von Manager Michael Preetz enormen Druck auf die sportliche Leitung ausüben würde, vor allem auf die ohnehin schon angeknackste Personalie Preetz. Das geleakte Tagebuch bleibt also weiter ein Mysterium – in einem offenbar abgekarteten Ränkespiel mit verletzten Eitelkeiten, nachdem Windhorst seinem einstigen Vertrauensmann recht schnell den Rücken gekehrt hatte, um sein eigenes Gesicht zu wahren.

Präsident Gegenbauer wartet noch auf Entschuldigung

Auch Klinsmann ist bewusst, dass die Veröffentlichung wirklich „allen Beteiligten geschadet“ hat, wie er am Montag feststellte. Wie sehr ist an der Reaktion des Vereins zu sehen. „Wir haben das zur Kenntnis genommen. Bei uns ist noch keine Entschuldigung eingetroffen“, sagte Präsident Werner Gegenbauer der „Bild“ zu Klinsmanns Abbitte.

Noch mehr als seinem nun sowieso verbrannten Verhältnis zum Hauptstadtklub, dessen Werdegang er weiter intensiv verfolge („Das Allerwichtigste ist, dass Hertha den Klassenverbleib geschafft hat und in der Bundesliga bleibt“), hat die ganze Arie Klinsmann selbst geschadet. Die Reaktionen aus dem breiten Fußball-Kosmos Anfang des Jahres ließen nur einen Schluss zu: Der einstige Bundestrainer hat sich mit seinem Verhalten jegliche Zukunftsaussichten im Profifußball verbaut.

Da kommt die plötzliche Entschuldigung beinahe wie ein letzter Strohhalm daher, um die eigene Reputation doch noch irgendwie zu retten. Zu zeigen, dass Klinsmann durchaus bewusst ist, dass seine Hertha-Ära alles andere als optimal gelaufen ist. Dass er aber anders kann. Vielleicht auch deshalb diese so konventionelle Art der Entschuldigung.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.