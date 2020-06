Per Skjelbred (M.) wird Hertha definitiv verlassen. Kapitän Vedad Ibisevic (l.) würde gern in Berlin bleiben.

Berlin. Nach 30 Minuten war der Tränenkanal voll. Per Skjelbred (33) musste schlucken, seine Stimme wurde brüchig, die Augen immer glasiger. Die enorme Wertschätzung, die Herthas Routinier am Sonntag in der vom Klub initiierten Abschiedssendung des Fußball-Bundesligisten zuteilwurde, übermannte den sonst so lockeren Norweger.