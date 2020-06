Per Skjelbred (l.) in seiner ersten Saison für Hertha im Duell mit Dortmunds Marcel Schmelzer.

Sieben Jahre war Per Skjelbred eine Säule im Hertha-Team. Nun kehrt er in die Heimat zurück und will seine Erfahrungen weitergeben.

Berlin. In den vergangenen zwei oder drei Wochen setzte sich Per Skjelbred ab und zu in sein Auto. Einfach nur, um ein bisschen durch die Stadt zu fahren, „um einen letzten Eindruck von Berlin mitzunehmen“, wie der Norweger sagt. Es waren sentimentale Ausflüge, Momente, in denen dem Fußballprofi noch einmal bewusst geworden ist, was ihn mit dieser Stadt verbindet. Und was nun bald hinter ihm liegt.