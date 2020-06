Hertha-Duo Cunha und Piatek schockt Leverkusen

Berlin. Das obligatorische Banner nach dem letzten Heimspiel der Saison durfte nicht fehlen, auch nicht in Corona-Zeiten. „Vielen Dank für eure Unterstützung. Auch von zu Hause“, stand auf dem großen Transparent, das Herthas Profis am Sonnabend nach Schlusspfiff im menschenleeren Olympiastadion entrollten. Eine Botschaft an die Anhänger, die das überraschende 2:0 (1:0) gegen Champions-League-Anwärter Bayer Leverkusen sicher zu einem echten Festtag gemacht hätten. So aber mussten die Berliner im kleinen Kreis feiern, was an der Freude aber nichts änderte. „Das war eine Wahnsinns-Teamleistung“, sagte Trainer Bruno Labbadia, „vor allem defensiv-taktisch war das eine Riesen-Vorstellung.“

Wer geunkt hatte, dass es Hertha angesichts der belanglosen Tabellensituation an Motivation fehlen würde, sah sich getäuscht. Die Hausherren zeigten trotz zahlreicher Ausfälle einen engagierten und cleveren Auftritt. Der Lohn: Der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen in Folge. Nach tollen Toren von Matheus Cunha (22. Minute) und Dodi Lukebakio (54.) sprang der Hauptstadtklub wieder auf Rang zehn.

Herthas Cunha trifft sehenswert zur Führung

Taktisch war Labbadia nach den jüngsten Experimenten zu einem 4-2-3-1-System zurückgekehrt, wobei Niklas Stark aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld rückte, um den kurzfristig ausgefallenen Arne Maier (Fußprellung) zu ersetzen. Auch zwei weitere Änderungen überraschten: Erstmals seit dem Liga-Re-Start blieb Kapitän Vedad Ibisevic auf der Bank, stattdessen gab Krzysztof Piatek die einzige Spitze. Unterstützung erhielt er in der Offensive von Linksaußen Cunha, der trotz seines Fitness-Defizits von Beginn an auflief. Eine goldrichtige Entscheidung, denn der Brasilianer brachte die Berliner in Front – und das äußerst sehenswert.

Schon die Vorarbeit war lehrbuchreif: Piatek schickte Lukebakio per Einkontaktpass auf dem rechten Flügel und der Belgier bediente im Rücken der Bayer-Abwehr Cunha, der das Spielgerät bei seinem fünften Saisontor aus 14 Metern ansatzlos ins linke obere Eck drosch – 1:0 (22.). „Eigentlich war er noch nicht für 90 Minuten geeignet“, sagte Labbadia, „aber Matheus kann nun mal den Unterschied machen.“

Besser ins Spiel gekommen waren bis dahin eigentlich die Gäste. Hertha lief die „Werkself“ zwar aggressiv an, deren hohem Tempo aber auch oft genug hinterher. So kamen Kai Havertz (5., 15.) und Kevin Volland (6.) früh zu passablen Chancen, blieben aber ohne Erfolg.

Lukebakio klaut Piatek ein Tor

Auf der anderen Seite bewies Cunha mehr Killerinstinkt, zumindest beim 1:0. Und: Nach seinem Treffer drehte er weiter auf. Nach tollem Gassenpass des spielfreudigen Piatek lief er in der linken Strafraumhälfte frei auf Lukas Hradecky zu, blieb im Duell mit dem Bayer-Keeper aber nur zweiter Sieger (25.).

Und Leverkusen? Kam mit den eng gestaffelten Berliner Abwehrreihen einfach nicht zurecht, hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, wirkte aber zunehmend frustriert. Abgesehen von Moussa Diabys gefährlichen Abschluss aus spitzem Winkel reichte es nur noch zu einem 30-Meter-Schuss von Leon Bailey, dem fast schon etwas Verzweiflung anhaftete (43.). Und wer weiß, vielleicht wäre Hertha sogar ein zweites Tor gelungen, wenn es Piatek nach einem Konter nicht direkt versucht hätte, sondern auf den mitgelaufenen Vladimir Darida gepasst hätte (36.).

Bayer-Coach Peter Bosz reagierte, brachte mit Paulinho und Kerem Demirbay frische Offensivkräfte. Ändern sollte das jedoch nichts, das torgefährlichere Team blieb Hertha. Schon mit der ersten guten Aktion nach Wiederbeginn gelang das 2:0 – ein Treffer, der vor allem auf Piateks Kappe ging.

Hertha gewinnt das Fernduell gegen den 1. FC Union

Der Pole initiierte den Angriff mit einem Pass auf die linke Außenbahn selbst, startete zugleich durch und bekam den Ball nach Doppelpass mit Cunha wieder in den Fuß. Danach zeigte der Winterzugang seine ganze Klasse, als er am linken Fünfmetereck nicht nur Torwart Hradecky und Verteidiger Wendell aussteigen ließ, sondern danach auch Demirbay auf Distanz hielt. Eine starke Aktion, um deren Lohn ihn ausgerechnet ein Teamkollege brachte. Statt Piatek drückte der heraneilende Lukebakio das Spielgerät über die Linie (54.). „Das Tor gehört für mich zu 99 Prozent Krysztof“, sagte Labbadia.

Das 2:0, es glich einer gefühlten Entscheidung. Leverkusen gab sich in der Folge zwar nicht auf, agierte aber weiter nicht zwingend genug. Ein Seitfallzieher von Havertz landete knapp neben dem Pfosten (61.), und als der heraus-gelaufene Hertha-Keeper Rune Jarstein nach einem Alario-Kopfball schon geschlagen war, rettete Verteidiger Jordan Torunarigha knapp vor der Linie (76.). Mehr sollte von den Gästen nicht mehr kommen, sodass Hertha mit frischem Selbstvertrauen ins Saisonfinale geht. Am Sonnabend heißt der Gegner Borussia Mönchengladbach. Eines steht jedoch schon jetzt fest: Das Fernduell gegen den 1. FC Union kann Hertha nur noch theoretisch verlieren.