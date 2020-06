Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gerd Gruendl via www.imago-images.de / imago images/Beautiful Sports

Bitterer Moment: Herthas Vladimir Darida (l.) verliert den Ball an Freiburgs Nils Petersen, der kurz darauf den 1:2-Endstand erzielt.

Hertha BSC kassiert beim 1:2 in Freiburg die dritte Pleite in Serie. Mittelfeldspieler Vladimir Darida wird dabei zur tragischen Figur.

Bundesliga Patzer von Herthas Darida wird in Freiburg eiskalt bestraft

Freiburg/Berlin. Die Minuten machten schon Überstunden, da hatte Hertha BSC noch mal die dicke Chance zum Ausgleich. Flanke Alexander Esswein, Kopfball Matheus Cunha, doch die Co-Produktion der beiden Berliner Joker landete am Ende der Nachspielzeit eben nicht im, sondern knapp neben dem Tor. Stattdessen blieb es am späten Dienstagabend beim SC Freiburg bei einem 1:2 (0:0), von dem vor allem die unglückliche Rolle des Vladimir Darida in Erinnerung bleiben wird.