Saison-Endspurt: Worum geht es jetzt noch für Hertha?

Arne Maier (r.) muss bei Hertha zeigen, dass die Ansprüche an ihn gerechtfertigt sind.

Europa ist Theorie, der Abstieg passé: Hertha BSC kann in Freiburg mit Blick auf die nächste Saison bereits einiges probieren.

Berlin. Was wäre das Leben ohne Hoffnungen und Träume? Sicher nur halb so schön, weshalb irgendwo noch immer dieser letzte kleine Funke herumfliegt, der die internationalen Ambitionen von Hertha BSC trägt. Die Zahlen der Fußball-Bundesliga widerlegen diese Theorie schließlich noch nicht, wobei der Realismus absolut gebietet, sich nicht zu sehr den Träumen hinzugeben. Schlicht zu viele Dinge müssten zusammenkommen, als dass die Berliner in den letzten drei Saisonspielen tatsächlich noch den siebten Platz einnehmen könnten.