Eintracht siegt gegen schwache Hertha 4:1

Berlin . Wer schon immer mal wissen wollte, wie Verzweiflung aussieht, erhielt das passende Beispiel in der 71. Minute, als sich Herthas Alexander Esswein gegen Eintracht Frankfurt an einem Weitschuss versuchte. Von der linken Auslinie. Aus rund 40 Metern. Ohne jegliche Aussicht auf Erfolg. Eine Szene, die als Sinnbild taugte für ein Spiel, in dem die Berliner nach einem Platzverweis gegen Abwehrchef Dedryck Boyata in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sowohl Ordnung als auch Konzept verloren und bei den Gegentoren teils vorgeführt wurden. Am Ende hieß es nach Treffern von Krzysztof Piatek (24. Minute) für Hertha sowie Bas Dost (51.), André Silva (62., 86.) und Evan N‘Dicka (68.) für Frankfurt 1:4 (1:0). Der erste herbe Dämpfer unter Trainer Bruno Labbadia.

„Wir haben uns zu einfach ausspielen lassen“, sagte der Coach, „wir haben eigentlich bei allen Gegentreffern nicht gut miteinander verteidigt – auch mit einem Mann weniger.“ Bitter: Nicht nur auf dem Platz mussten die Berliner die Hessen vorbeiziehen lassen, sondern auch in der Tabelle. Hertha rangiert nun auf Platz zehn. Für Labbadia hatte sich die Partie schon vor dem Anpfiff als Herausforderung entpuppt, denn mit Maximilian Mittelstädt war der insgesamt vierte Außenbahnspieler ausgefallen. Bei dem Eigengewächs wurde Pfeiffersches Drüsenfieber diagnostiziert. Für ihn ist die Saison beendet.

Der Coach reagierte überraschend, änderte sein System von einem 4-2-3-1 auf ein 4-4-2 und verzichtete dabei auf gelernte Flügelspieler. Stattdessen rückte erstmals wieder Piatek in die Startformation. Der Pole bildete eine Doppelspitze mit Vedad Ibisevic. Ein klares Signal, dass die Berliner auf Attacke setzten. So recht gelingen wollte das in der Praxis jedoch nicht, in der tempoarmen Anfangsphase wirkte das Berliner Spiel nicht gut austariert. Dass Herthas erste Chance aus einem Standard resultierte, passte ins Bild: Freistoß von Marvin Plattenhardt, Ablage Boyata, aber im Zentrum drosch Ibisevic den Ball aus sechs Metern Richtung Marathontor (22.).

Piateks Führungstreffer bleibt der einzige Lichtblick

Dennoch: Hertha hatte nun ein Zwischenhoch und kam kurz darauf zur Führung. Ein Querschläger an der Frankfurter Strafraumgrenze landete bei Piatek, der sich durch gleich drei Gegenspieler hindurchwurschtelte und entschlossen einschoss – 1:0 (24.). Das allerdings sollte es mit positiven blau-weißen Szenen gewesen sein, denn die Eintracht reagierte trotzig. Hinzu kam der Umstand, dass Herthas Mittelfeldkämpfer Per Skjelbred verletzt vom Feld musste und vom erst 18 Jahre alten Lazar Samardzic ersetzt wurde, was sich für die Berliner Widerstandskräfte nicht gerade als Stärkung erwies. Immer mehr gerieten die Gastgeber unter Druck.

Kurz vor der Pause brannte es dann lichterloh. Als Gäste-Stürmer Dost nach gutem Zuspiel in aussichtsreicher Position zu Fall kam, wurde es turbulent. Herthas Boyata, bereits mit Gelb verwarnt, war dem Holländer als letzter Mann hinterhergeeilt und hatte dessen Fuß touchiert. Schiedsrichter Robert Hartmann zeigte Boyata zunächst die Ampelkarte und zudem auf den Punkt, justierte nach Ansicht der Videobilder aber nach. Glatt Rot statt Gelb-Rot, Freistoß statt Elfmeter – eine korrekte Entscheidung, denn der Kontakt hatte knapp vor dem Sechzehner stattgefunden. So blieb es beim 1:0, allerdings nicht mehr lange.

Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Dost das 1:1 (51.). Vorausgegangen waren eine Flanke von Danny da Costa und eine Kopfballablage von Silva, die der Stürmer mit seinen langen Gräten ins Netz bugsierte. Der Auftakt einer bitteren zweiten Halbzeit, in der die Berliner mitunter desolates Zweikampfverhalten zeigten und sämtliche Maßnahmen von Labbadia verpufften.

Als Frankfurts Kamada an der linken Strafraumkante ein Solo startete, gab Marko Grujic nur zaghaften Geleitschutz, ehe der eingewechselte Niklas Stark ebenfalls nicht in den Zweikampf kam. Zu guter Letzt wurde auch noch Jordan Torunarigha ausgetanzt – Ablage ins Zentrum, sehenswerte Hacken-Vollendung Silva, 1:2 (62.).

Die Berliner Abwehr ist ohne Boyata nicht bundesligareif

Dass Frankfurts N‘Dicka beim 1:3 frei zum Schuss kam (68.), war vielleicht noch nachvollziehbar. Dass allerdings da Costa zuvor gegen fünf Hertha-Profis durch den Strafraum wirbeln konnte, hatte mit Bundesliga-Fußball nicht viel zu tun. Der Schlusspunkt durch Silva (86.), der nach tollem Zuspiel von Stefan Ilsanker frei vor Jarstein aufgetaucht war, fiel am Ende nicht mehr ins Gewicht. Hertha wird sich nun schnell berappeln müssen, um am Dienstag in Freiburg eine Reaktion zu zeigen. Einfach wird das nicht, ahnt Labbadia: „Bei den ganzen Ausfällen müssen wir uns etwas einfallen lassen.“