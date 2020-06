Bruno Labbadia will den Blick nach wie vor nicht auf die Europa-League-Ränge richten. Selbst nachdem die Teilnahme an der Qualifikation für den Wettbewerb durch den Einzug des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen ins DFB-Pokalfinale bereits durch Platz sieben in der Bundesliga-Tabelle sicher wäre, übt sich der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten in Zurückhaltung. „Ich bleibe dabei, wir machen uns wenig Gedanken, was in vier Spielen ist“, sagte Labbadia in einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag.

