Kolumne Immer Hertha Was sind schon 100 Millionen Euro?

Berlin. Bei Hertha BSC stellt Investor Lars Windhorst weitere Finanzspritzen in Aussicht, Schalke 04 befindet sich auf wirtschaftlichem Crashkurs und RB Leipzig werden Schulden in Höhe von 100 Millionen Euro erlassen. Drei Meldungen aus den vergangenen Wochen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, schließlich handelt es sich um drei unterschiedliche Klubs und drei verschiedene Vorgänge. Auf den zweiten Blick greift indes die alte Weisheit von Trainerlegende Dettmar Cramer: „Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge. Es hängt alles irgendwo zusammen.“