George Floyd: Der Fußball muss Farbe bekennen

Berlin. Ob sich auch Hertha etwas einfallen lässt? Passen würde es ja, schließlich haben die Berliner in jüngerer Vergangenheit schon häufiger mit Anti-Rassismus-Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Folgt am Wochenende also das nächste Signal des Hauptstadtklubs – jetzt, da sich immer mehr Sportler symbolträchtig gegen Rassismus positionieren?

Der Fall des durch Polizeigewalt ums Leben gekommenen Afroamerikaners George Floyd hat eine enorme Wucht entwickelt. Das Epizentrum liegt dabei in den USA, wo nun eine gesamtgesellschaftliche Zerreißprobe bevorsteht, doch die Druckwelle ist auch in Deutschland spürbar, nicht zuletzt in der Bundesliga. Mit Jadon Sancho und Achraf Hakimi (Dortmund) sowie Weston McKennie (Schalke) und Marcus Thuram (Gladbach) wiesen am vergangenen Wochenende gleich vier Profis medienwirksam auf die Causa Floyd hin, sei es durch beschriebene T-Shirts, Armbinden oder ein demonstratives Niederknien.

Herthas Profis knieten vor Anpfiff einer Bundesligapartie am Mittelkreis nieder

Ein Knie auf dem Boden, mit dieser Geste sind sie in Berlin bestens vertraut. Schon vor gut zweieinhalb Jahren knieten Herthas Profis vor Anpfiff einer Bundesligapartie am Mittelkreis nieder, imitierten so den Anti-Rassismus-Protest einiger US-Sportler. Ein Bild, das um die Welt ging und der „grauen Maus“ viel Publicity bescherte, wenngleich die Reaktionen gemischt ausfielen. Nicht wenige Beobachter sahen in der Aktion kein authentisches Statement, sondern einen wohlkalkulierten PR-Coup. Ein Verdacht, den der Klub nie richtig ausräumen konnte, im Gegenteil. Dass eine mit Hertha verbandelte Agentur später für die Aktion prämiert wurde, hinterließ einen Nachgeschmack.

Kann ein Protest falsch sein, wenn es um die richtige Sache geht? Und wo verlaufen die Grenzen? Diese und ähnliche Fragen musste sich auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellen. Laut Reglement sind politische Botschaften auf dem Spielfeld nicht erlaubt, weshalb der DFB-Kontrollausschuss die jüngsten Fälle „eingehend geprüft“ hat. Am Mittwoch gab der Verband bekannt: Die Spieler werden nicht bestraft – auch gegen vergleichbare Aktionen in den kommenden Wochen sollen keine Verfahren eingeleitet werden. Eine mehr als begrüßenswerte Entscheidung. Nur ist das Dilemma des Verbands damit keineswegs gelöst. Denn eines will der DFB ganz sicher nicht: die Kontrolle verlieren.

Im Zweifel reicht schon ein flapsiger Spruch

Aktuell passt die Botschaft der Spieler zu jenen Werten, die sich auch der Verband auf die Fahne geschrieben hat. Doch was, wenn es mal anders ist, wenn ein Profi für rechtslastige Parteien trommelt oder auf das mitunter zweifelhafte Gebaren des DFB hinweist, Stichwort WM-Vergabe? Im Zweifel reicht schon ein flapsiger Spruch mit unterschwellig homophober Aussage auf dem Shirt, schon droht das argumentative Abseits. Die eine Art von Botschaft zuzulassen und die andere zu verbieten? Das schreit schnell nach Willkür.

Dennoch: Der Verband tut gut daran, seine Richtlinien zu dehnen – so lange er sich an der Prämisse „keine Toleranz für Intoleranz“ orientiert. Dass der Sport unpolitisch sei, wie die Verbände gern proklamieren, ist ja ohnehin eine Mär. War bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin nicht so und wird auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar nicht so sein. Ad absurdum geführt wird diese These schon dadurch, dass vom DFB bis zum Weltverband Fifa immer wieder Anti-Rassismus-Kampagnen gefahren werden. Die politische Dimension kickt mit.

Die Wirkmacht der Bilder kann dabei gewaltig sein – und bietet somit große Chancen. Ein gesellschaftspolitisches Thema wie Rassismus kann über den „Universal-Kommunikator“ Sport auch solche Menschen erreichen, die sich mit derartigen Themen sonst kaum auseinandersetzen. Das kann prägen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in Zeiten, in denen vielerorts ein bedrohlicher Rechtsruck zu verzeichnen ist, würde ich Athleten gern ermutigen, sich noch häufiger zu positionieren. Auch Hertha darf in meinen Augen gern wieder ein Zeichen setzen. Nur bitte nicht aus Marketing-Gründen.