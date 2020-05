Foto: Pool / Hannibal Hanschke/Pool via Getty Images

Berlin. Nein, einen Vogel hat Javairo Dilrosun nicht. Auch wenn sich Bruno Labbadia da am Sonntagmorgen – natürlich mit einem Augenzwinkern – nicht ganz so sicher war. Als Herthas Trainer seinen Schützling beim Interview beobachtete, musste er verwundert den Kopf schütteln. Dilrosun stand am Tag nach dem 2:0-Sieg der Berliner gegen den FC Augsburg Rede und Antwort. Auf Englisch, obwohl der gebürtige Niederländer mittlerweile mehr als passables Deutsch spricht.