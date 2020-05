Hertha BSC: Vorzeitiges Saisonaus für Santiago Ascacibar

Berlin. Die Englische Woche ist nicht ganz ohne Verluste an Hertha BSC vorbeigegangen. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag auf seiner Pressekonferenz vor dem Duell mit dem FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, Olympiastadion) mitteilte, ist der Einsatz von Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt noch fraglich.

Plattenhardt hatte beim 2:2 gegen Leipzig einen Schlag auf den Kopf bekommen und musste ausgewechselt werden, nachdem er den Führungstreffer per Ecke vorbereitet hatte. Für den 28 Jahre alten Linksverteidiger war Mittelstädt in die Partie gekommen, der sich nach einem Schlag auf den Oberschenkel nun mit einem Pferdekuss herumplagt. „Das könnte eng werden bis Samstag“, sagte Herthas Pressesprecher Marcus Jung.

Innenverteidiger-Duo Rekik/Stark fällt weiter aus

Für Santiago Ascacibar ist die Saison schon ganz vorbei. Der 23-Jährige hatte sich im ersten Spiel nach dem Re-Start gegen Hoffenheim (3:0) eine Fußprellung zugezogen. Weil die Verletzung bislang nicht besser geworden ist, muss der Argentinier einen sogenannten Airwalker tragen, um den Heilungsverlauf zu verbessern. Ein Einsatz in den verbleibenden sechs Spielen ist damit ausgeschlossen.

Verzichten muss Trainer Bruno Labbadia zudem weiterhin auf seine Innenverteidiger Karim Rekik (Innenbanddehnung im Knie) und Niklas Stark (Leistenprobleme) sowie auf den zweiten Torhüter Thomas Kraft. Rekik könnte eine Option für die nächste Partie in Dortmund sein (6. Juni, 18.30 Uhr), Stark trainiert bislang nur individuell. Keeper Kraft laboriert an Rückenproblemen und wird gegen Augsburg wieder durch Youngster Dennis Smarsch (21) ersetzt.