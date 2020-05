Sicher vom Punkt: Krzysztof Piatek behielt in Leipzig die Nerven und schoss sein zweites Liga-Tor für Hertha BSC.

Hertha-Keeper Jarstein unterläuft in Leipzig ein fataler Patzer, doch Joker Piatek und Vorbereiter Cunha sichern den Berlinern ein 2:2.

2:2 in Leipzig Hertha BSC: Piatek und Cunha bügeln Jarsteins Patzer aus

Leipzig/Berlin. Ein Platzverweis, ein spektakulärer Torwart-Patzer, zwei Führungswechsel und vier Treffer: An Unterhaltung mangelte es bei Herthas Gastspiel in Leipzig nicht. In einem mehr als ordentlichen Fußballspiel verdienten sich die Berliner gegen den Tabellendritten ein 2:2 (1:1), allerdings wäre angesichts einer fast halbstündigen Überzahl sogar mehr drin gewesen.