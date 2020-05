Berlin. Das Torjäger-Gen hat es nicht in Per Skjelbreds DNA geschafft. Zwei Bundesligatore erzielte der Norweger in bislang sieben Jahren bei Hertha BSC. Damals in der Saison 2013/14, als er als Leihspieler nach Berlin kam. Und blieb. Aber so ein Tor im Derby gegen den 1. FC Union am Freitag (20.30 Uhr, Olympiastadion)? „Das wäre schon ein kleines Abschiedsgeschenk“, sagte der 32-Jährige am Dienstag in einer virtuellen Medienrunde.

Dass Skjelbred die Hauptstadt im Sommer Richtung Trondheim verlässt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass er nicht die allergrößte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aufzuweisen hat. Bei Hertha schätzen sie aber sowieso andere Qualitäten an ihrem „Schelle“. Der 1,75 Meter große Mittelfeldmann ist ein wahrer Mentalitätsspieler. Einer, der aufopferungsvoll kämpft und alles für sein Team tut.

Und einer, der endlich wieder in Ruhe einkaufen gehen will. Nachdem Hertha im vergangenen November die 0:1-Derbypleite in der Alten Försterei kassierte hatte, wurde der alltägliche Gang in den Supermarkt zur Qual. „Ich konnte nicht einkaufen gehen, ohne dass mich jemand drauf angesprochen hat. Das hat keinen Spaß gemacht“, erzählt Skjelbred. Auch die Nachbarn konnten sich den einen oder anderen hämischen Kommentar nicht verkneifen.

Hertha hat die Chance auf Wiedergutmachung

Da kommt es dem zweifachen Familienvater entgegen, dass sich am Freitag endlich die Chance auf Wiedergutmachung bietet. „Das ist jetzt eine Riesenchance für uns, zurückzuschlagen. Wir haben nicht vergessen, was im letzten Spiel passiert ist“, sagt Skjelbred. „Wir brauchen unbedingt Punkte. Und danach können wir ein bisschen zurückschlagen.“ Mit dem Sieg in Hoffenheim (3:0) konnte Hertha den Abstand zum Relegationsplatz zwar auf acht Punkte ausbauen – komfortabel ist die Lage für den Tabellenzehnten deswegen aber noch lange nicht. Und ein Sieg im prestigeträchtigen Stadt-Duell könnte die bislang eher verkorkste Saison auch noch ein wenig aufpolieren.

Ob Skjelbred dabei mithelfen darf, weiß bislang wohl nur Bruno Labbadia. Am vergangenen Wochenende in Sinsheim hatte Herthas neuer Trainer den Mittelfeld-Routinier direkt in die Startelf befördert – und Youngster Santiago Ascacibar (23) auf die Bank gesetzt. Später machte der 54-Jährige aber noch mal deutlich, dass niemand einen Stammplatz sicher habe. Dennoch sah bei Labbadias erster Aufstellung alles danach aus, als setze er auf den Faktor Erfahrung.

Neben Skjelbred durften auch Vedad Ibisevic (35) statt Winter-Zugang Krzysztof Piatek (24) und Peter Pekarik (33), der Lukas Klünter (23) verdrängte, von Beginn an ran. Wobei Labbadia auch hier betonte, dass er nach Trainingseindrücken aufstelle. Dass sich aber plötzlich die Altrocker und Routiniers in den Vordergrund spielen, lässt den Schluss zu, dass die Erfahrenen mit der neuen Situation um Hygieneregeln, Quarantäne und Geisterspiele besser zurechtkommen als die jungen Wilden.

Skjelbred sieht auch ohne Fans einen Heimvorteil

„Man hat schon viel erlebt“, sagt Skjelbred, der mittlerweile auf 16 Jahre im Profifußball zurückschaut. Das helfe dabei, sich mit der ungewohnten Lage zu arrangieren. Das Leben habe sich einfach völlig verändert. Zu Hause, beim Training oder im Stadion sei nichts wie gewohnt. „Aber das sind Sachen, die man nicht ändern kann. Viele Spieler denken, warum muss das jetzt so sein. Aber die Älteren denken einfach, das müssen wir jetzt durchziehen. Wir können die Regeln nicht ändern, wir können die Situation nicht ändern.“

Pragmatismus, der dabei hilft, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren: Fußball und das anstehende Derby, das ja auch noch im eigenen Wohnzimmer stattfindet. „Das ist unser Stadion, unser Rasen. Wir kennen den Platz“, sagt Skjelbred, der in 18 der bisherigen 26 Liga-Spiele auf dem Feld stand. „Klar, es ist komisch, dass unsere Fans nicht da sind. Da fehlt das geile Gefühl, was unsere Fans bringen. Aber das ist jetzt bei allen Vereinen so. Egal was drum herum ist, wir müssen den Fokus voll auf unsere Aufgabe legen.“

Labbadia bringt bei Hertha die Disziplin zurück

Einer, der diesen Fokus schärfen wird, ist Coach Labbadia. In fünf Wochen hat der einstige Bundesligaprofi seiner neuen Mannschaft Stabilität verliehen, ihr seine Philosophie und Vorstellung von Fußball eingeimpft. Und wie es scheint auch die Unsicherheit genommen, die sich nach diversen Trainerwechseln und Negativschlagzeilen eingeschlichen hatte. „Bei ihm geht viel über Disziplin“, sagt Skjelbred.

Auch deswegen sieht der ehemalige Nationalspieler Hertha in der Favoritenrolle. Heimvorteil, neuer Trainer, Winter-Zugänge – ganz neue Voraussetzungen. „Die Jungs sind schon heiß“, sagt der Routinier. „Es ist das Derby, auch ohne Fans. Deshalb hat es schon eine größere Bedeutung für uns.“ Ein Derby spielt man schließlich nicht alle Tage. Auch Skjelbred hat in seiner Karriere noch nicht allzu viele miterlebt. „In meiner Heimatstadt gab es keine zwei Vereine“, sagt der gebürtige Trondheimer. In seiner jetzigen Heimatstadt schon. Fragt sich nur, wer der bessere ist.

