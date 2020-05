Hertha BSC: Mit breiter Brust Richtung Derby

Berlin. Ohne Fernsehen geht es nun mal nicht, auch nicht im Hause Labbadia. Das Programm für den Sonntag hatte Herthas neuer Trainer jedenfalls sorgfältig geplant, schließlich stand um 18 Uhr ein spannendes Spiel an. Sein Ex-Klub FC Bayern zu Gast bei Herthas nächstem Gegner 1. FC Union – „ist doch klar, dass ich mir das angucke“, sagte der Coach, „wahrscheinlich mit meinem Sohn, der ist gerade zu Besuch und guckt auch gern Fußball.“ Ein perfekter Mix aus Familien-Vergnügen und Gegneranalyse.

Nun war Labbadia beileibe nicht der einzige Berliner, der bereits auf das Hauptstadt-Derby am Freitag schielte (20.30 Uhr, Olympiastadion). „Wir haben etwas wiedergutzumachen“, hatte Herthas Maximilian Mittelstädt schon am Sonnabend gesagt, dabei war das überzeugende 3:0 gegen Hoffenheim erst wenige Minuten alt. „Das Derby wird sehr, sehr wichtig“, betonte er mit Blick auf das bittere 0:1 im Hinspiel, „wir wollen den Schwung jetzt mitnehmen.“

Hertha BSC sorgt erneut für Schlagzeilen

Und mitzunehmen gab es vieles aus Spiel eins unter Labbadia, vor allem viel Positives. Die solide Defensive zum Beispiel, die vor allem deshalb funktionierte, weil „wir schnell hinter der Ball-Linie waren, wenn wir überspielt wurden“, wie der Trainer hervorhob. Oder die hochengagierte Offensive, in der Vedad Ibisevic und Matheus Cunha (20) nicht nur Tore schossen, sondern den gegnerischen Spielmacher Florian Grillitsch auch „permanent unter Druck“ setzten. In Rechtsverteidiger Peter Pekarik (33), der in dieser Saison erst einen Einsatz vorweisen konnte, fand sich zudem ein weiterer Mutmacher, weil er „Laufwege machte, um andere Laufwege zu ermöglichen“ und jenen gefährlichen Schuss abfeuerte, den Hoffenheims Kevin Akpoguma ins eigene Tor lenkte.

Weil Hertha aber nun mal Hertha ist, wurden die vielen Lichtblicke auch von ein wenig Schatten flankiert. Tatsächlich brachten es die Berliner fertig, ihren sportlich durchaus beeindruckenden Auftritt in der öffentlichen Wahrnehmung zu überstrahlen. Grund dafür war ihr leidenschaftlicher Torjubel, bei dem sie die Abstandsempfehlungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) getrost ignorierten und so nicht nur Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verärgerten.

Hertha-Fan dürfte der CSU-Mann in diesem Leben wohl nicht mehr werden. Erst vor zwei Wochen hatte er das entlarvende Kabinen-Video vom scheidenden Berliner Salomon Kalou geißeln müssen, nun verteilte er erneut einen Rüffel an den Hauptstadtklub. „Der Fußball hat eine extreme Vorbild-Funktion“, mahnte Söder, beim Thema Jubel werde die Liga daher „noch mal nachschärfen, um das klarer zu machen, da bin ich mir sicher“. Eine Forderung, der Vollblut-Fußballer Labbadia wenig abgewinnen konnte.

Labbadia verteidigt Team-Jubel gegen Söder

„Wir haben gegen keine Regel verstoßen“, machte Herthas Trainer deutlich, ehe er auf die sechs Covid-19-Tests seiner Spieler und deren einwöchige Quarantäne verwies. „Es ist wichtig, die Verhältnismäßigkeit zu wahren“, forderte Labbadia, „denn wir haben ja automatisch Kontakt, im Zweikampf oder beim Eckball. Das werden wir nicht vermeiden können.“ Auch die DFL verwies auf dem Empfehlungscharakter der Vorgaben und stellte klar: Sanktionen haben die Berliner nicht zu befürchten.

Gefühlsmensch Labbadia ging am Sonntag in die Offensive, hob die Bedeutung der Emotionen noch mal hervor. Die Rekord-Einschaltquoten von TV-Sender Sky (über fünf Millionen Zuschauer am Sonnabendnachmittag, Marktanteil knapp 30 Prozent) erinnere an „Wetten, dass..?“, so der Coach, „die Leute lechzen nach Fußball“, da könne man nicht „wie ein Kirchenchor auftreten“. Gerade jetzt, da gefühlt die halbe Welt zuschaue, müsse man einen guten Wettkampf zeigen, damit die Zuschauer dranbleiben. Seine Gleichung: keine Emotionen – keine Top-Leistung.

Wie es um die Emotionen am kommenden Freitag bestellt sein wird, kann man sich ausmalen. Mehr Anspannung als im Derby geht kaum, das weiß auch Neu-Berliner Labbadia, der nun eine Elf finden muss, die die Pleite aus dem Hinspiel vergessen machen kann. Noch vor einer Woche hätte er ein komplett anderes Team aufgeboten als jenes gegen Hoffenheim, gab er zu, erst im Vollkontakttraining der vergangenen Tage habe sich sein Bild geschärft, und am Spieltag half das „Bauchgefühl“.

Bleibt Kapitän Ibisevic ein weiteres Jahr?

Mit Altrocker Ibisevic (35) drängte sich im Training ausgerechnet der einzige Spieler auf, den Labbadia schon vor seinem Engagement bei Hertha kannte. „Gerade, weil wir jetzt in Hoffenheim waren, musste ich daran denken, wie ich früher bei ihm im Wohnzimmer saß“, erzählte der Trainer.

Vor acht Jahren hatte Labbadia den Stürmer aus dem Kraichgau nach Stuttgart gelotst, wo das Duo erfolgreich zusammenarbeitete. Eine Geschichte, die nun fortgeschrieben wird, zumindest bis Sommer, wenn Ibisevics Vertrag ausläuft. Diskussionen über einen möglichen Verbleib des Bosniers wollte Labbadia weder befeuern noch ausschließen.

Fest steht indes: Hertha ist nah dran – sei es beim Tor-Jubel mit den Kollegen oder bei der Derby-Form fürs Berliner Stadtduell. Erstmals seit dem zehnten Spieltag zogen die Blau-Weißen aus Westend in der Tabelle wieder vor dem Konkurrenten aus Köpenick vorbei. Ein Bild, das zeigt: Mit Labbadia ist Hertha wieder auf Kurs. Das Derby kann kommen.