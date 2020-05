Berlin. Neustart bei Null? Nicht bei Hertha BSC! Die Berliner treten nach dem Ende der coronabedingten Bundesligapause bei der TSG Hoffenheim an, genauer gesagt in der Sinsheimer PreZero Arena, einem Ort also, der dem Namen nach irgendwo vor der Null rangiert. Ob dieser Wert nun negativ zu werten ist oder nicht, wird sich erst am Sonnabend ab 15.30 Uhr zeigen (live bei Sky und in der Konferenz frei empfangbar bei Sky Sport News HD), doch die Vorzeichen dürfen den Berlinern Mut machen.

Auf dem Papier ist Hertha als Tabellen-13. im Duell mit den vier Plätze besser postierten Kraichgauern zwar Außenseiter, aber ob man darauf etwas geben kann? 70 Tage lang haben die Klubs nicht gespielt und dabei nur eine Woche unter Wettkampfbedingungen trainiert, eine Zeit, in der sich die Vorzeichen verändert haben. Anders als Gegner Hoffenheim steht Hertha ja nicht nur vor einem Re-, sondern tatsächlich vor einem Neustart. Dort, wo vor der Corona-Krise noch Klinsmann-Nachlass Alexander Nouri wirkte, wirkt nun Bruno Labbadia (54), ein gestandener Bundesligatrainer mit klaren Vorstellungen, krisenfest und schlachterprobt. Nicht zuletzt darf Labbadia für sich reklamieren, ein Experte in Sachen Neustarts zu sein, denn so kniffelig seine Missionen in der Vergangenheit auch waren, so zuverlässig ist es ihm gelungen, seine neuen Mannschaften einzuschwören und wieder auf Linie zu bringen, alte Schwächen auszumerzen und neue Kräfte herauszukitzeln, kurz: in seinem ersten Spiel zu punkten. Labbadias Ansprache kommt bei den Spielern an Bei seinen sieben Trainerstationen vor Hertha BSC kann Labbadia eine fast makellose Startbilanz vorweisen. Lediglich in seiner zweiten Amtszeit beim Hamburger SV setzte es zum Auftakt ein 0:1 gegen Werder Bremen (2015), doch daneben finden sich fünf Premieren-Siege und ein Remis. Dass seine Ex-Klubs Stuttgart und Wolfsburg zum Zeitpunkt seines Dienstantritts knietief im Abstiegskampf standen? Geschenkt, der Labbadia-Effekt trat trotzdem ein – wohl auch, weil der frühere Profi über eine Ansprache verfügt, die bei den Spielern Gehör findet. Bei Hertha scheint sich dieses Muster fortzusetzen. Nach den zu ambitionierten Vorstellungen von Ex-Coach Ante Covic und den erschreckend eindimensionalen Ansätzen von Klinsmann und Nouri äußerten sich die Berliner Profis zuletzt fast erleichtert, lobten Labbadias „geraden Plan“ (Abwehrchef Niklas Stark) und seine „gute Kommunikation“ (Mittelfeldspieler Vladimir Darida). Im Gegensatz zu seinen Vorgängern scheint es Herthas vierter Trainer dieser Saison binnen kürzester Zeit geschafft zu haben, den Spielern Halt und Orientierung zu geben. Kein Trainer gewann häufiger in Sinsheim Dennoch: Die Situation inmitten der Corona-Krise bleibt speziell, selbst für einen so erfahrenen Coach wie Labbadia. „Natürlich wollen wir selbst den Ball haben und das Spiel gestalten“, sagt er, aber Illusionen macht er sich nicht: „Wir müssen uns der Situation anpassen und uns fragen: Was kann die Mannschaft überhaupt leisten?“ Labbadia, der Pragmatiker. „Wir sind nicht in der Situation, wo es um Titel geht“, betont der Coach, „sondern es geht darum, die Liga zu halten, darauf müssen wir alles runterbrechen.“ Tatsächlich ist die Abstiegsgefahr ja längst nicht gebannt. Neun Spielrunden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Platz 17 zwar stattliche zehn Punkte, doch der Relegationsplatz liegt nur sechs Zähler entfernt. Dass Labbadia sein Debüt ausgerechnet gegen Hoffenheim gibt, wirkt da fast wie eine glückliche Fügung, denn der Gegner scheint Labbadia zu liegen. Von 14 Bundesligaspielen gegen die TSG gewann er acht, sechs davon in Sinsheim. Eine durchaus bemerkenswerte Quote, andere Coaches holten bestenfalls drei Siege im Kraichgau. Inmitten der vielen Wirrungen bleibt der Coach besonnen Bei seinem jüngsten Gastspiel mit dem VfL Wolfsburg gelang Labbadia gar ein wegweisender Coup. Ende vergangener Saison führte er die Niedersachsen gegen die damals formstarke TSG zu einem 4:1, ein Erfolg, der sich auf dem Weg in die Europa League als Sprungbrett erweisen sollte. Ob Labbadia nun mit Hertha ein ähnlich symbolträchtiges Spiel gelingt? Die Chancen scheinen jedenfalls nicht schlecht. Hoffenheim als heimstark zu bezeichnen, wäre geschönt – im eigenen Stadion hat das Team von Trainer Alfred Schreuder sieben seiner 13 Spiele verloren. Hertha indes kam trotz der verkorksten Saison in der Fremde gut davon. In der Auswärtstabelle belegen die Berliner Rang acht. Klar ist: Auf die Kür wird an diesem Wochenende kaum ein Klub schielen können, erst recht nicht Hertha BSC. Labbadia kann damit leben, inmitten aller Wirrungen wirkt er ruhig und analytisch, aufmerksam und besonnen. Der Trainer weiß: Selbst unter schwierigsten Bedingungen und mit wenig Zeit sind viele Verbesserungen möglich. Bewiesen hat er das oft genug.