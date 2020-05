Hertha BSC: Re-Start im Blindflug

Berlin. Seinen kleinen persönlichen Hattrick hatte Bruno Labbadia schnell voll. Bei Herthas virtueller Pressekonferenz versenkte der frühere Stürmer seinen aktuellen Lieblingssatz innerhalb weniger Minuten gleich dreimal im Mikrofon: „Wir machen das Beste draus“, sagte der Coach am Donnerstag – ein positives Universalmantra, das derzeit recht gut passt zu all den negativen Umständen, zu den arg eingeschränkten Trainingsbedingungen in den vergangenen Wochen, den strikten Abstandsregeln in der Mannschafts-Quarantäne und, eh klar, auch zum langersehnten Bundesliga-Re-Start am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) bei der TSG Hoffenheim. Die Frage ist nur: Ist das Beste der Berliner schon gut genug?

Mehr als neun Wochen liegt das letzte Spiel inzwischen zurück (2:2 gegen Werder Bremen) – da kann man schon mal aus der Übung kommen. Labbadia, der erst am vergangenen Freitag sein erstes Teamtraining leiten durfte, ist jedenfalls nicht entgangenen, dass die Abstände auf dem Platz „sehr, sehr groß“ waren, während die koordinativen Fähigkeiten seiner Spieler eher überschaubar blieben. „Wir sind häufiger mal zusammengeprallt“, erzählte der Coach, der erst gut einen Monat in Westend wirkt: „Wo wir stehen, kann man nach so wenigen Tagen nicht sagen“, fügte er an, „für uns ist das jetzt ein kleiner Blindflug.“

Jarstein wieder Nummer eins, Darida und Rekik fehlen

Fußballerische Wunder erwartet der 54-Jährige jedenfalls nicht vom zuletzt völlig verunsicherten Team – „dann wären wir ja Zauberer“. Immerhin: Außer dem gelbgesperrten Vladimir Darida und den angeschlagenen Karim Rekik (Innenbandverletzung) sind alle Berliner Profis einsatzfähig. Etwas mehr Zeit hätte sich Labbadia in der Vorbereitung trotzdem gewünscht, allein schon, um die Spieler wieder an Zweikämpfe zu gewöhnen und die Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Zu welcher taktischen Formation Herthas neuer Coach bei seinem Debüt greift, wollte er noch nicht verraten. Vieles spricht für das von ihm präferierte 4-3-3-System, im Sturmzentrum wohl mit Winterzugang Krzysztof Piatek.

Einzig am anderen Ende des Platzes legte sich Labbadia schon jetzt öffentlich fest: Mit Rune Jarstein (35) kehrt die angestammte Nummer eins ins Tor zurück und verdrängt Thomas Kraft. Keine Selbstverständlichkeit, schließlich hatte der Norweger nach erheblichen Unsicherheiten zuletzt zweimal auf der Bank gesessen. Torwarttrainer Zsolt Petry ist jedoch überzeugt: „Die Pause hat Rune gut getan, und die Wirkung des neuen Trainerteams war ebenfalls positiv. Er ist körperlich und mental stabil.“

Trainer Labbadia erteilt Handy-Verbot

Ob auch Herthas Hintermannschaft wieder zu alter Stabilität findet? Das wird sich zeigen müssen. In den vergangenen fünf Liga-Spielen hatten die Berliner vor allem in den Anfangsphase desolat verteidigt und so stattliche 14 Gegentore kassiert. Ein Manko, das Labbadia dringend abstellen muss.

Viel wird dabei von einer guten Kommunikation abhängen, doch genau die gestaltet sich aktuell schwer. Laut Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) sollen die Profis so wenig Kontakt wie möglich miteinander haben – nicht im Mannschaftsbus, nicht in der Kabine, nicht beim Essen und nicht bei gemeinsamem Training im Kraftraum.

„Teambuilding heißt für mich aber auch, dass wir beim Essen zusammensitzen“, sagt Labbadia, der in bestimmten Aufenthaltsbereichen des Teams ein Handy-Verbot verhängt hat. Eine Maßnahme, die den gegenseitigen Austausch fördern soll, Stichwort Kommunikation.

Der Einstieg ins Mannschaftstraining habe dem Team jedoch „einen Schub“ gegeben, sagt Labbadia, der das Podium am Donnerstag mit blau-weißer Gesichtsmaske betrat. Jene wird er am Sonnabend zwar nicht mehr tragen müssen, ansonsten bleiben die Auflagen aber streng. Am Freitag werden alle Spieler, Trainer und Betreuer nochmals auf Covid-19 getestet, sämtliche Abläufe in der Anreise und im Spieltagsgeschehen sind genau festgelegt.

Manager Preetz sieht Chance für deutschen Fußball

Bleibt die skurril anmutende Kulisse ohne Zuschauer, die Hertha am vergangenen Sonnabend im Olympiastadion simuliert hat. „Das Drumherum war dabei gar nicht so entscheidend“, sagte Labbadia, die Spieler seien nach der langen Pause sehr stark mit sich selbst beschäftigt gewesen. „Vielleicht ist das ja der Ansatz“, meint der Coach, „dass wir das einfach ausblenden.“

Auch wenn das Stadion fast leer sein wird: Weltweite Aufmerksamkeit ist der Bundesliga gewiss, schließlich ist sie die erste Top-Liga, die wieder den Betrieb aufnimmt. „Dem deutschen Fußball tut das sicher gut“, meinte Hertha-Manager Michael Preetz, allerdings bleibt abzuwarten, welchen Genuss-Faktor ein Kaltstart-Kick ohne Kulisse überhaupt entfalten kann.

Ex-Profi Labbadia wird jedenfalls das tun, was er immer macht: das Beste aus der Situation herausholen. „Fußball ist ja wie Fahrradfahren“, sagte er noch, „das verlernt man nicht. Man braucht ein wenig, aber man ist schnell wieder drin.“