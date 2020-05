Unterschiedlicher könnte das Berliner Herr-Lehmann-Gefühl nicht sein. Da gibt es zum einen den leicht verschrobenen Filmcharakter Frank aus der Feder von Bestseller-Autor Sven Regener, ein liebenswertes Kreuzberger Original, das sich nicht zu wichtig nimmt und leicht unterschätzt wird, dafür aber regelmäßig mit Sätzen größter Wahrhaftigkeit überrascht („Am Ende ist man immer selber schuld, wenn man Schnaps trinkt.“).

Auf der anderen Seite steht neuerdings das designierte Aufsichtsratsmitglied von Hertha BSC, der frühere Nationaltorwart Jens, der als hochdekorierter Ex-Profi große Erfolge vorweisen kann, weltgewandt und eloquent daherkommt, zugleich aber immer wieder mit Aussagen erstaunlicher Einfältigkeit von sich reden macht („Fußball ist eine Männersache. Da muss man nicht so viel nachdenken.“).

Während viele Berliner den herrlich normalen Frank ins Herz geschlossen haben, verhält es sich bei Namensvetter Jens ganz anders. Der 50-Jährige kam als einer der Helden des Sommermärchens 2006 zwar auch in Berlin zu Ruhm und Ehre, sprang seither aber nicht nur nach Bällen, sondern auch in jedes nächstbeste Fettnäpfchen. Die Folge: Während Frank bis heute einen Stammplatz im Team „Sympathicus“ genießt, wechselte Jens ins gegnerische Lager. Ein Umstand, der Herthas Investor Lars Windhorst aber nicht zu stören scheint.

Personalie brachte Hertha reichlich Spott ein

Wie in dieser Woche bekannt wurde, wird Windhorst den früheren DFB-Torwart im Aufsichtsrat der ausgegliederten Profi-Abteilung installieren. Eine Personalie, die dem imagetechnisch ohnehin gebeutelten Klub reichlich Spott einbrachte, schließlich ist die Liste der Lehmann’schen Fauxpas inzwischen länger als die Autoschlangen am Dreieck Funkturm.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ein so unentschlossener Charakter wie Frank Lehmann würde Hertha natürlich auch nicht weiterhelfen. Bei Lehmanns Jens schwingt jedoch die Sorge mit, dass er dem Berliner Bundesligisten sogar schadet, denn während Frank so schwermütig wirkt, dass man oft lachen muss, agiert Jens oft so gedankenlos, dass man nur noch weinen möchte.

Schon als sich sein Ex-Kollege Thomas Hitzlsperger 2014 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannte, redete sich Lehmann um Kopf und Kragen, griff freimütig das Klischee vom vermeintlich (zu) weichen schwulen Mann auf, der es im knüppelharten Fußball-Business nun mal schwer habe. Das alles sei nicht so einfach, warnte er, weder beim Duschen noch in den Zweikämpfen, denn „niemand kann seine Gedanken kontrollieren“. Was er damit dann auch eindrucksvoll belegt hatte.

Als Spieler umwehte ihn Mischung aus Schlauberger- und Schönlings-Aura

Jens Lehmann nicht gut zu finden, ist nicht allzu schwer. Schon als Spieler umwehte ihn eine Mischung aus Schlauberger- und Schönlings-Aura, dabei waren seine Leistungen oft großartig. Jenseits des Platzes griff der einstige Weltklasse-Keeper dann aber regelmäßig daneben, zumindest im Ton. Erst am Mittwoch verharmloste er zum wiederholten Mal die Gefahren des Coronavirus, als er behauptete: „Für junge, gesunde Menschen mit starkem Immunsystem ist das nicht so bedenklich.“ Eine Aussage, die sicher nicht ganz falsch ist, aber ein fatales Signal sendet – zumal ein französischer Profi derart starke Symptome zeigte, dass er ins Koma versetzt wurde.

Max Hartung, Präsident des Vereins Athleten Deutschland, war nicht der einzige, der fassungslos reagierte. „Wie konnte Hertha BSC sehenden Auges Jens Lehmann Verantwortung übertragen?“, fragte er bei Twitter. Ein Beispiel, das zeigt: Lehmanns Verpflichtung wird nicht als die reine Windhorst-Entscheidung wahrgenommen, die sie ist, sondern fällt direkt auf den Hauptstadtklub zurück. Ein zweites Problem könnte bald folgen, denn ob die Rolle des Beobachters und Beraters die richtige für Lehmann ist, darf bezweifelt werden. „Ich bin besser im Führen als im Daneben-Stehen und Zuschauen“, hat er vor nicht allzu langer Zeit gesagt. Ein Satz, der Frank Lehmann nie über die Lippen gekommen wäre.