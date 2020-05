Berlin. Werner Gegenbauer (69) und Michael Preetz (52) dürfen sich auf Verstärkung gefasst machen. Aber Platz ist ja genug da. Bei einer Geisterspiel-Simulation der Profimannschaft für die bevorstehende Wiederaufnahme der Fußball-Bundesligasaison waren der Hertha-Präsident und der Manager des Hauptstadtklubs am vergangenen Wochenende die einzigen Zuschauer im Olympiastadion. Demnächst könnten womöglich auch Jens Lehmann und Marc Kosicke auf der Tribüne neben ihnen sitzen.

Bei einem Fassungsvermögen von mehr als 74.000 Zuschauern können die Herren die zur Eindämmung des Coronavirus geforderten Abstandsregelungen aber ohnehin ganz entspannt einhalten. Es wird allerdings viel spannender zu sehen sein, wie sich das Zusammenspiel in der Führungsetage bei Hertha BSC künftig gestalten wird.

Nach Kalou-Skandal wieder positive Schlagzeilen für Hertha

Der Wirbel um das Skandal-Video von Salomon Kalou, der Anfang vergangener Woche via Facebook die Missachtung von Hygiene-Regeln in die digitale Welt sendete, ist gerade erst abgeflaut, da sorgt der Hauptstadtklub für die nächsten Schlagzeilen. Aber dieses Mal positiver Art. Mit dem früheren Nationaltorwart Jens Lehmann (50) sowie dem renommierten Trainerberater Marc Kosicke (49) bekleiden künftig zwei Schwergewichte der Branche jeweils einen Sitz im Hertha-Aufsichtsrat.

Lehmann übernimmt auf Wunsch von Investor Lars Windhorst, der durch sein finanzielles Engagement in Höhe von 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der Hertha KGaA hält, den Sitz von Jürgen Klinsmann. Letzterer hatte nach seinem spektakulären Rücktritt nach nur 76 Tagen als Chefcoach der Berliner sowie der peinlichen Tagebuch-Abrechnung auch seinen Posten im Aufsichtsrat verloren.

Lehmann soll seine Erfahrung als Profi bei Hertha einbringen

Lehmann, der mit der deutschen Nationalmannschaft 2006 WM-Dritter und 2008 Vize-Europameister wurde, soll seine Erfahrung als Profi einbringen und sich federführend um sportliche Fragen kümmern. Fachlich ist der 50-Jährige aber nicht unumstritten, und im menschlichen Umgang gilt er als schwierig. Doch sein Name könnte die ein oder andere Tür öffnen.

„Jens ist ein meinungsstarker Mann, der sich gerne durchsetzt. Er hat da fast ein wenig das Profil von Jürgen Klinsmann“, sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus der „Bild“. „Er ist kein einfacher Typ und sehr geradlinig. Wenn man sich für ihn entscheidet, entscheidet man sich damit auch für eine gewisse Qualität.“ Ex-Weltmeister Thomas Häßler äußerte sich dagegen enttäuscht: „Ich verstehe nicht, warum da wieder kein Berliner Junge mit Fußball-Sachverstand genommen wird - davon gibt es doch genug. Die würden Hertha mal gut zu Gesicht stehen.“

Investor Windhorst vertraut auf Qualitäten von Lehmann und Kosicke

Investor Windhorst, der Hertha auf internationalem Parkett als „Big City Club“ dauerhaft etablieren will, ist überzeugt, mit Lehmann und Kosicke auf Erfolg zu setzen. „Beide bringen ein hohes Maß an Erfahrung und Professionalität mit und werden dazu beitragen, die Ziele von Tennor und Hertha zu erreichen und den Verein gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, sagte der Anteilseigner.

Kosicke, ebenfalls von Windhorst in das Gremium berufen, soll vor allem in beratender Funktion tätig sein. Bei Hertha, so ist zu hören, ist man vor allem von der Personalie Kosicke sehr angetan. Der 49-Jährige genießt in der Branche einen tadellosen Ruf, gilt als seriös und ist exzellent vernetzt. Kosicke darf sich als einer der bekanntesten Trainerberater fühlen, agiert aber bescheiden im Hintergrund.

Kosicke berät auch Champions-League-Sieger Jürgen Klopp

Nach Manager-Tätigkeiten für die Sportartikelhersteller Adidas und Nike gründete er 2007 die Agentur „Projekt B“, gemeinsam mit dem früheren Nationalspieler und heutigen DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Sein erster Klient: Jürgen Klopp, für den er später auch den Vertag mit dem FC Liverpool ausgehandelt hat. Auch Bruno Labbadia, aktuell vierter Chefcoach bei Hertha in der laufenden Saison, der am Sonnabend beim Restart in Hoffenheim (15.30 Uhr, Sky) seine Pflichtspielpremiere für die Blau-Weißen erlebt, stand einst bei Kosicke unter Vertrag. Mittlerweile berät dieser weitere Toptrainer wie Julian Nagelsmann (RB Leipzig) oder David Wagner (Schalke 04).

Kosicke selbst sieht bei Hertha einen Nachholbedarf im Bereich der „positiven Arbeitskultur“ und will als künftiges Aufsichtsratmitglied auch als Vermittler auftreten. „Wenn Hertha auf mich zukommt und um ein Feedback oder einen Rat bittet, bin ich natürlich bereit. So arbeite ich ja ohnehin schon seit Jahren. Aber ich habe keine operativen Kompetenzen oder Tätigkeitsfelder“, sagte er der „Welt“.

Kosicke will bei Hertha als Mediator auftreten

Die zuletzt turbulenten Zeiten bei den Berlinern hat er aufmerksam registriert. „Zu einer von meinen Aufgaben zählt es, auch als Mediator aufzutreten. Das heißt konkret, dass ich meinen Teil dazu beitrage, zwischen allen Beteiligten eine positive, konstruktive Arbeitskultur zu entwickeln. Die war augenscheinlich in den vergangenen Monaten nicht ganz so gegeben“, sagte Kosicke.

Die Berufung von Lehmann und Kosicke darf als Beweis dafür stehen, wie ernst es Investor Windhorst mit seinen hochfliegenden Plänen meint. Der Druck auf Präsident Gegenbauer und Manager Preetz wird dadurch nicht geringer. Es wird viele Gespräche zwischen den Verantwortlichen geben. Doch zunächst muss Hertha die Saison sportlich so beenden, damit die Ambitionen nicht schon bald einen Dämpfer erhalten - mit dem Klassenerhalt in Liga eins.