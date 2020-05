Hertha BSC und Co. in Quarantäne: Alles außer gewöhnlich

Berlin. Mit Fußballern und ihren Teamquartieren ist das so eine Sache. Die Liste der Lagerkoller-Anekdoten ist jedenfalls lang und skurril, allein schon jene aus den Mannschaftsherbergen der Nationalelf. Die Trainingslager-Flucht von Uli Hoeneß und Sepp Maier in Malente (1974) ist ebenso sagenumwoben wie die nächtlichen Videospiel-Exzesse von Watutinki (2018), und natürlich lassen sich auch bei Hertha BSC Teamhotel-Possen finden. Unvergessen ist zum Beispiel die legendäre Vorliebe von Ex-Spielmacher Ronny, zu späterer Stunde die Annehmlichkeiten des Zimmerservice zu nutzen. Blöd nur, dass der Brasilianer seine abgegessenen Teller anschließend für jeden sichtbar im Flur deponierte…

„So viele Männer für viele Tage auf einem Haufen, das ist nicht immer gut“, hat Herthas Per Skjelbred (32) mal gegen Ende eines Trainingslagers gesagt. Frauen und Kinder würden ohnehin fehlen, dazu kämen „immer die gleichen Witze“ und der Umstand, dass „alles gesagt und erzählt“ ist. Der Norweger, der Hertha im Sommer verlässt, wird sich trotzdem ein letztes Mal in diese ungeliebte Situationen begeben müssen. Ein Quarantäne-Trainingslager ist für die Teams der Fußball-Bundesliga Pflicht, ehe sie am nächsten Wochenende die Saison fortsetzen.

Hertha BSC bezieht zwei komplette Hotel-Etagen

Die Berliner beziehen ihr angestammtes Mannschaftsquartier am Zoologischen Garten am Sonntag mit rund 50 Personen. Zu den gut 30 Spielern kommt das Trainer- und Betreuerteam, auch Manager Michael Preetz wird im Hotel weilen. Die zwei oberen Etagen des Viereinhalb-Sterne-Hauses sind geblockt für die Bundesliga-Profis, die auf dem Weg zum Trainingsgelände einen separaten Ausgang verwenden, ausschließlich Einzelzimmer beziehen und keinen direkten Kontakt mit dem Hotel-Personal haben sollen. In der blau-weißen Isolation soll nichts dem Zufall überlassen sein.

Nun sind die Trainingslager-Tage, in denen Unterhaltung ein rares Gut war, zwar lange vorbei, doch der drohenden Langeweile gilt es auch heute noch trotzen. Nationalspieler Bernhard Dietz behalf sich 1978, indem er „mindestens 370 Mal“ den Robert-Redford-Klassiker „Der Clou“ anschaute. Für Herthas Profis wurde indes ein Freizeitraum mit Tischtennisplatten, Spielekonsolen und Darts-Scheiben eingerichtet – selbstredend alles unter Berücksichtigung der geltenden Abstandsregeln.

Köln-Coach Gisdol: „Sind in unserer Freiheit eingeschränkt“

Auch bei RB Leipzig hat man sich dem Kampf gegen den Lagerkoller verschrieben. Stürmer Yussuf Poulsen habe „um die Ecke ein paar Spiele gekauft“, sagte Trainer Julian Nagelsmann, ehe er das Quarantäne-Hotel im Trainingszentrum der Sachsen bezog. Auch wenn die Internetverbindung vielleicht ein wenig langsam sei, „sind wir nicht im Gefängnis“, so Nagelsmann weiter, „ich habe keine große Sorge, dass wir in der Quarantäne alle durchdrehen.“

Der 1. FC Köln hatte sich Donnerstagabend als erster Bundesligaklub einkaserniert, die Konkurrenten ziehen bis Montag nach. Rekordmeister Bayern München bezieht am Wochenende ein Hotel in Unterschleißheim. „Von da an wird gewährleistet sein, dass die Mannschaft exklusiv mit dem Betreuerstab untereinander ist in dieser Quarantäne“, sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Noch strikter hält es der 1. FC Union. Die Aufsteiger, der Spitzenreiter München am 17. Mai (Sonntag) in Köpenick empfängt, bereitet sich im 326 km entfernten Barsinghausen in Niedersachsen vor. Die Gefahr, dass Spieler für einen Abstecher nach Hause ausbüxen, ist damit freilich minimiert.

Borussia Dortmund stellt Psychologen ein

Dass sich die Begeisterung über die Abschottung in Grenzen hält, versteht sich von selbst. „Du bist in deiner Freiheit eingeschränkt“, betonte Kölns Trainer Markus Gisdol, und angesichts der menschenleeren Hotels sei es „kein normaler Aufenthalt“. An der Notwendigkeit der Maßnahme zweifelt trotzdem niemand, zumindest nicht öffentlich. Ohne Rückzug ins Geisterhotel keine Geisterspiele, dessen ist sich auch Maximilian Mittelstädt bewusst. „Wir wissen, dass wir die Vorgaben einhalten müssen“, sagte Herthas Außenbahnspieler, „denn die Situation ist immer noch ernst.“

Leichtsinnigkeiten à la Salomon Kalou will sich niemand mehr leisten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat angeregt, beim Torjubel nur mit „kurzem Ellenbogen- oder Fußkontakt“ zu feiern, Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt will „bei jeder Besprechung eine Maske“ tragen und Borussia Dortmund setzt in der Corona-Krise sogar auf Spezial-Personal. Mit seinem früheren Ersatztorhüter Philipp Laux hat der BVB einen Psychologen eingestellt. „Wir stehen plötzlich vor völlig neuen Herausforderungen“, sagte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, „Philipp wird uns unter anderem im Persönlichkeitsmanagement unterstützen.“ Ob der Ex-Profi auch Patentrezepte gegen nächtliche Heißhunger-Attacken hat, ist allerdings nicht überliefert.

