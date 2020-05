Liga-Fortsetzung: Planungen bei Hertha BSC laufen auf Hochtouren

Berlin. Vom Video-Gespräch mit Journalisten ging es für Michael Preetz am Donnerstag direkt ins Mannschaftshotel. „Heute und morgen werden ich mich mit dem dortigen Geschäftsführer abstimmen“, erklärte Herthas Manager, schließlich muss in der Corona-Krise auch die Klub-Herberge erst wieder hochgefahren werden. So wie der Betrieb der Fußball-Bundesliga.

Seit dem am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Liga-Comeback ist klar: Die Zeit drängt, die Teams müssen schnellstmöglich in den Wettkampfmodus kommen. Dazu gehört laut Auflage der Deutschen Fußball Liga (DFL) auch eine einwöchige Quarantäne der gesamten Mannschaft, die in Herthas Fall im angestammten Haus am Zoologischen Garten erfolgen wird. „Wir werden uns dann nur zwischen Trainingsgelände und Hotel bewegen“, sagte Preetz, „das wird die einzige Wegstrecke sein.“

Schon Sonnabend in einer Woche (16. Mai, 15.30 Uhr) treten die Berliner bei der TSG Hoffenheim an. Ein rasanter Start – in den Augen von Hertha-Trainer Bruno Labbadia eigentlich viel zu kurzfristig. Er hatte auf rund zwei Wochen Vorbereitungszeit im Mannschaftstraining gehofft, allein schon, um nach gut zwei Monaten ohne Zweikämpfe die Verletzungsgefahr zu minimieren.

Noch wartet Hertha auf das Go vom Senat

Preetz nimmt den Schnellstart mit Fassung. „Wir wussten, dass wir einiges in Kauf nehmen müssen“, sagte der frühere Profi. Er weiß: Angesichts der Fortsetzung der Saison und den damit verbundenen TV-Millionen, die etliche DFL-Klubs vor der Insolvenz retten, bleibt für Klagen wenig Platz.

Zudem ist das Zeitfenster begrenzt. Die Saison soll im Idealfall bis zum 30. Juni beendet sein, weil dann die Verträge zahlreicher Profis auslaufen. Mögliche juristische Ränkespiele wegen der Arbeitspapiere will die DFL tunlichst vermeiden.

Vorerst warten die Berliner jedoch auf ein positives Signal des Senats, der neben Hertha auch dem Stadtrivalen 1. FC Union eine Sondergenehmigung erteilen muss. Nur so dürfen die beiden Hauptstadtklubs ins Mannschaftstraining einsteigen. Allzu lange, hofft Preetz, dürfe die Entscheidung der Politik nicht mehr auf sich warten lassen.

Nachschulungen in puncto Hygieneregeln

Etwas ungewisser sind indes die Konsequenzen für den Fall, dass erneut ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wird. Die vorgeschriebene Meldekette verläuft vom Klub über die DFL zu Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, dem Mann hinter dem vielzitierte Hygienekonzept der Liga. Jener informiert das für den jeweiligen Klub zuständige Gesundheitsamt, welches entscheidet, ob nur der infizierte Spieler oder auch seine Kontaktpersonen - also das gesamte Team - in Quarantäne muss.

„Wir müssen sicherstellen, dass wir jederzeit die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können“, sagte Preetz, „dann haben wir eine gute Chance, dass nur die betreffenden Person in Quarantäne geht und nicht der gesamte Kader.“

Auf Anraten der DFL denken die Bundesligisten derzeit groß, zumindest quantitativ. Bei Hertha wird etwa mit diversen Jugendspielern geplant, um im Fall der Fälle personelle Alternativen stellen zu können. In Bezug auf die Kadergröße für das gefühlte Trainingslager vor dem Saison-Re-Start sagte Preetz: „Wir sprechen von mehr als 30 Spielern.“

„Kein Fußballer mag Geisterspiele“

Um nicht erneut einen Fall à la Salomon Kalou zu erleben, hat Hertha in puncto Hygieneregeln noch mal nachgebessert, mit zwei Ärzten, Schulungen und Informationen auf Deutsch und Englisch. Preetz betont: „Wir tun alles, was in unserer Macht stehen, damit wir die Regeln einhalten.“

Spieler, die ihrerseits Bedenken vor einer erhöhten Gesundheitsgefahr durch den Spielbetrieb haben, gibt es bei Hertha laut Preetz nicht. Von Angst keine Spur, stattdessen habe er bei den Spielern „Vorfreude“ gespürt – wenn auch eine gedämpfte.

„Kein Fußballer und kein Fan mag Geisterspiele“, sagte Preetz, „aber das ist in dieser Situation leider nicht anders zu lösen.“

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.