Berlin. Es ist einer der wichtigsten Tage für die Fußball-Bundesliga. Vielleicht genauso wichtig wie der Gründungstag der höchsten deutschen Spielklasse am 28. Juli 1962. Wenn am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer über weitere Lockerungen in der Coronakrise konferiert, wird auch die Fortsetzung der Saison ein Thema sein.

Die Signale aus der Politik sind so schlecht nicht. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei man sich bereits einig darüber, den Weg für Geisterspiele ab 15. Mai freizumachen. Die Freude bei den Klubs der Deutschen Fußball Liga (DFL), für die eine Fortführung der Spielzeit laut eigenen Angaben sogar existenziell sei, könnte groß sein – gäbe es da nicht Hertha BSC.

Das Handy-Video, das Salomon Kalou (34) am Montag auf Facebook veröffentlicht hatte, dokumentierte in wenigen Minuten den Zustand des Erstligisten. Es war das nächste Kapitel eines Vereins, der in dieser Saison ein erschütterndes Bild abgibt – und damit nicht nur seinem eigenen Image schadet, sondern auch dem der gesamten Branche.

Kalou schadet der gesellschaftlichen Reputation des Profifußballs

Gerade erst hatte der Profifußball nach dem eigenen Existenz-Aufschrei im März, der die große Öffentlichkeit angesichts milliardenschwererer TV-Verträge mehr als nur irritiert zurückließ, sich wieder gesellschaftliche Reputation zurückerkämpft. Mit Gehaltsverzichten von Profis, um Klubangestellte zu unterstützen. Mit einem Hygienekonzept, das staatlichen Anordnungen folgt.

Doch Kalous Händeschütteln mit Athletiktrainer Henrik Kuchno oder Kapitän Vedad Ibisevic entlarvte ebenso die Sorglosigkeit wie die geschlossenen Türen, die eigentlich geöffnet sein sollten, um keine Türklinken benutzen zu müssen, oder die Missachtung der Abstandsregelung. All dies ist in Kalous Video zu sehen.

Kalou entschuldigt sich reumütig für sein Verhalten

„Das grundsätzliche Konzept macht Sinn und kann auch Vorbild sein im Übrigen für andere Profisport-Bereiche. Aber dann muss es auch gelebt werden“, kommentierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Deutschlandfunk.

Deswegen sei es wichtig, dass Hertha auch die Konsequenzen gezogen und Kalou suspendiert hat. „Und ich hoffe, dass jetzt alle verstanden haben, dass es hier um etwas geht“, meinte Spahn. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller reagierte fassungslos auf das Video: „Dieses Video kann man ja wohl nur als ausgemachte Blödheit betrachten“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag.

„Es ist schädlich nicht nur für die direkt Betroffenen, die da zu sehen sind, oder für Hertha, sondern es wirft ein ungutes Bild insgesamt auf den Sport oder die Vereine. Wer so was tut, erweist allen Beteiligten einen Bärendienst“, sagte Müller weiter. Bereits am Montag hatte die DFL das Verhalten Kalous verurteilt.

Kalou bringt das DFL-Konzept „in Verruf“

Kalou hat sich inzwischen reumütig für sein Verhalten entschuldigt hat. Dem Eindruck, er würde die Coronavirus-Pandemie nicht ernst nehmen, widersprach er. „Mit meiner Stiftung helfen wir in der Elfenbeinküste beim Kampf gegen das Virus“, ließ Kalou im „Spiegel“ wissen. Auch gebe er auf der Straße niemandem die Hand und trage eine Maske beim Einkaufen.

Der gleiche Kalou sagte aber auch: „Seit wir zurück sind aus der Quarantäne, werden wir wöchentlich auf den Erreger getestet. Bei uns gab es keine weiteren positiven Testergebnisse. Und da sollen wir uns nicht die Hand geben?“

Welches Ungemach er dadurch heraufbeschwören könnte, zeigt Reaktion von Markus Söder (CSU). Bayerns Ministerpräsident, der bislang zu den klaren Befürwortern für eine Saisonfortsetzung zählte, sagte: „Da macht die Liga hervorragende Konzepte, und dann gibt es Einzelspieler, die sich sehr, sehr, sehr unglücklich verhalten. Ich finde auch gut, dass Profivereine sehr hart dagegen entscheiden, weil das bringt das ganze Konzept in Verruf.“

Hat Hertha seine Profis wirklich im Griff?

Hertha selbst verbuchte dieses Vorkommnis als „Verfehlung eines einzelnen Spielers“ – und liegt mit einer Einschätzung der Situation nicht das erste Mal in dieser Saison komplett daneben. Es zeichnet das Bild eines Vereins, der seine Angestellten offenbar nicht so im Griff hat, wie man es von Profisportlern in diesen Coronawochen wünschen, sogar erwarten darf und muss. Stichwort Vorbildfunktion.

Die Spieler sollen nun zur internen Corona-Nachschulung, um die Abstands- und Hygieneregeln noch einmal verinnerlichen zu können. Hertha muss sich die Frage gefallen lassen, warum dafür nicht eine einmalige Schulung ausgereicht hat.

Dazu passt die Panne, die sich der Klub bei den Gehaltsabrechnungen seiner Profis leistete. Elf Prozent, so wir in Kalous Video deutlich, wurden vom Gehalt einbehalten. Beim vereinbarten Gehaltsverzicht Ende März sei jedoch offenbar weniger vereinbart gewesen, wie Ibisevic durchblicken ließ.

Herthas Saison liegt schon jetzt in Trümmern

Nein, es ist nicht das Jahr von Hertha BSC, das mit dem Einstieg von Lars Windhorst zumindest finanziell so gut begann. Denn dass der Investor für seine 224 Millionen Euro gleich 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha BSC KGaA hält, stößt vor allem im Lager der Fans nicht unbedingt auf Gegenliebe.

Hinzu kommen fehlerhafte Einschätzungen der Trainerpersonalie. Auf den glücklosen Ante Covic folgte Jürgen Klinsmann, dessen Engagement mit dem Abrechnungsvideo per Facebook und dem Tagebuch endete und das Image des Klubs bereits nachhaltig beschädigte. Und Klinsmann-Nachfolger Alexander Nouri musste längst Platz machen für Bruno Labbadia.

Statt sich auf dem Weg zum Big City Club (Windhorst) zu machen, steht man in Westend schon jetzt vor einer Saison in Trümmern. Und nur für den Fall, dass tatsächlich weitergespielt wird, sei hier erwähnt: Hertha liegt als Tabellen-13. nur sechs Punkte vor der Abstiegszone.

Die Politik entscheidet über die Fortsetzung

Es war Lothar Wieler, der am Dienstag noch einmal verdeutlichte, auf was sich die Bevölkerung in den kommenden Wochen und Monaten einstellen muss. „Abstand halten ist sicher der neue Alltag“, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts.

Sollte die Politik am Mittwoch Abstand von einer Saisonfortführung noch im Mai – oder überhaupt – nehmen, Salomon Kalou und Hertha BSC hätten keinen geringen Anteil an dieser Entscheidung.