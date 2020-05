Corona-Regeln missachtet: Herthas Kalou empört mit Video

Herthas Salomon Kalou gewährt in einem Video skandalöse Einblicke.

Hertha-Profi Salomon Kalou hat in einem Facebook-Video gezeigt, wie nachlässig er mit den coronabedingten Hygienemaßnahmen umgeht.

Berlin. Dieses Video dürfte für Zündstoff sorgen: Hertha-Profi Salomon Kalou (34) hat am Montagmittag einen 25 Minuten langen Clip auf seinem Facebook-Profil gepostet, in dem zu sehen ist, wie lax der Ivorer mit den strengen Hygienevorschriften der Deutschen Fußball Liga (DFL) umgeht. Darüber hinaus gewährt das Bildmaterial noch weitere interessante Einblicke - Stichwort Gehaltsverzicht.

Kalou filmt sich in dem Video selbst, zunächst auf dem Weg zum Training im Auto auf dem Beifahrersitz, gefahren von einem Freund. Ein Beispiel, das zeigt, dass der Profi jenseits des Vereinsgeländes unnötigen Kontakt hat. Dies ist zwar nicht verboten, stellt aber ein zusätzliches Infektionsrisiko dar.

Hertha-Profis monieren Prozentsatz bei Gehaltsverzicht

Anschließend ist zu sehen, wie der Routinier einem Physiotherapeuten und dann diversen Kollegen wie Vedad Ibisevic oder Per Skjelbred die Hand gibt - dabei sieht das medizinische Konzept der DFL so wenig Kontakt wie möglich vor. Planmäßig trainieren die Profis bislang in Kleingruppen und mit mindestens anderthalb Metern Abstand, selbst die Getränkeausgabe ist strikt durchorganisiert.

Ebenfalls brisant: Als Kalou seine Gehaltsabrechnung aus dem Spind holt, merken die Kollegen an, dass Hertha BSC von den Profis offenbar mehr Geld einbehalten hat, als verabredet war. Ibisevic etwa äußert sich verwundert. Die Profis hatten im Zuge der Corona-Krise zwar einem teilweisen Gehaltsverzicht zugestimmt, jedoch offenbar einen anderen Prozentsatz vereinbart als jenen, der nun auf dem Gehaltsbescheid vermerkt ist. Die Rede ist von überschaubaren elf Prozent.

Video wird am frühen Montagnachmittag wieder gelöscht

Das Video wurde zwar am frühen Montagnachmittag gelöscht, wurde bis dahin aber über 20.000 Mal gesehen. Die Kommentare sprachen für sich: „Sieht nach sicherem Abstand aus...“, schrieb etwa User „Chi Coo“.

Am Wochenende hatte Hertha BSC bekannt gegeben, keinen positiven Coronafall im Team zu haben. Dennoch dürften der Kalou-Clip beim Bestreben der DFL, Mitte Mai wieder in den Spielbetrieb zu starten, nicht förderlich sein - zeigt er doch, dass das beste Hygienekonzept nichts nützt, wenn es nicht eingehalten wird.