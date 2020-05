Boateng-Brüder träumen von einer Rückkehr nach Berlin

Berlin. Zugegeben: Charme hätte die Idee allemal. Die beiden größten Talente, die je aus Herthas Talentschmiede hervorgegangen sind, würden zum Ende ihrer famosen Laufbahnen noch mal zu ihren Wurzeln zurückkehren – Kevin-Prince (33) und sein Halbbruder Jérome (31) Boateng, Berlins „verlorene Söhne“, wiedervereint im blau-weißen Trikot. Ein Bild, das die Herzen etlicher Hertha-Fans wohl platzen ließe vor Stolz und Glück, von der internationalen Publicity ganz zu schweigen.

„Meine Karriere zu beenden, mit meinem Bruder auf dem Feld, vielleicht bei unserem Heimatverein im Olympiastadion – das wäre ein Traum“, sagte Kevin-Prince Boateng (derzeit Besiktas Istanbul) in einem Instagram-Chat. Bayern-Star Jérome erteilte der Idee zumindest keine Absage – „im Fußball weiß man nie…“.

Dass der Plan Realität wird, scheint trotzdem utopisch, allein schon wegen Herthas Philosophie. Die Berliner haben durch den Einstieg von 224-Millionen-Euro-Investor Lars Windhorst zwar deutlich mehr Finanzkraft als früher, setzen jedoch prinzipiell auf jüngere, entwicklungsfähige Spieler. Alternde Stars passen da nicht ins Konzept.

Hertha-Manager Preetz zeigt wenig Euphorie

Manager Michael Preetz reagierte dann auch eher verhalten auf den Boateng-Vorstoß. „Schön zu hören, dass die beiden noch so eine enge Verbindung zu Berlin und zu Hertha BSC haben“, sagte er, „dass es sie irgendwann wieder zurück in diese tolle Stadt zieht, ist total verständlich und freut mich sehr.“

Auch Jérome Boateng selbst scheint vom Berlin-Plan seines Bruders nicht so recht überzeugt. „Wer will uns überhaupt noch nehmen, wenn wir so alt sind“, fragte er. Laut „Bild“ seien allerdings Kooperationsmöglichkeiten für die Zeit nach der aktiven Karriere denkbar. „Wenn es so weit ist, werden wir uns bestimmt austauschen“, so Preetz.

Kevin-Prince Boateng durchlief den Hertha-Nachwuchs und spielte bis 2007 bei den Profis, ehe er seine Karriere unter anderem bei Tottenham Hotspur, dem AC Mailand, Schalke 04 und dem FC Barcelona fortsetzte und für Ghana bei zwei WM-Turnieren spielte.

Jérome Boateng verließ Berlin im gleichen Jahr und kam über den Hamburger SV und Manchester City 2011 nach München. 2014 wurde er Weltmeister.