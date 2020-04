Berlin. Falls Sie einen Beleg dafür suchen, dass die Corona-Krise auch Chancen bietet, müssen Sie nur nach Osten blicken, genauer gesagt nach Weißrussland. Während sich der Rest des Weltfußballs in der unfreiwilligen Vor-Sommerpause befindet, wird in Minsk und Borissow munter weitergekickt – ein Umstand, durch den sich die Wyschejschaja Liha plötzlich internationaler Aufmerksamkeit erfreut.

Quasi über Nacht hat sie sich zum Rettungsanker der Fußball-Süchtigen entwickelt, weil sie Stoff für all jene Junkies liefert, die lieber schaurig schlechte Spiele konsumieren als gar keine. Diverse TV-Sender haben bereits reagiert und sich die Übertragungsrechte gesichert, doch im Normalfall hilft auf der Suche nach dem speziellen Kick das, was fast immer hilft: das Internet.

Lachen Sie ruhig ob dieser Absurdität, aber in der Not frisst der Teufel nun mal Fliegen. Oder schaut Torpedo Zhodino gegen Schachzjor Salihorsk. Als Fan-Magnet hat sich Tabellenführer FK Slutsk entpuppt, was weniger an der sportlichen Qualität als am drolligen Namen liegt, der im Englischen, nun ja, einen ganz eigenen Charme entfaltet.

Facebook-Fangruppe aus Adelaide mit 6000 Mitgliedern

Eine Fan-Gruppe bei Facebook, die von Neu-Anhängern aus dem fernen Adelaide gegründet wurde, hat bereits 6000 Mitglieder, Tendenz steigend. Auf einem dazugehörigen Crowdfunding-Konto, mit dem der Verein unterstützt werden soll, gingen inzwischen rund 4000 US-Dollar ein. Nicht schlecht für einen Klub, den bis April niemand kannte.

Manchmal braucht es eben eine richtig miese Krise, um den Weg zum Besseren zu finden – eine Erkenntnis, die wohl auch für die hiesige Bundesliga gilt. Anders als die Kollegen in Weißrussland, die eher unfreiwillig zu „Corona-Gewinnern“ wurden, will die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Chancen jedoch aktiv ergreifen. Man wolle „Selbstkritik üben mit Blick auf Fehlentwicklungen in den vergangenen Jahren“, hieß es unlängst in einer Stellungnahme: „Es steht außer Frage, dass künftig Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit zu den entscheidenden Werten gehören müssen.“ Womit sich die Frage stellt, welche Werte denn bisher das Handeln der DFL geprägt haben.

Vorwürfe sind jedenfalls nicht mehr nur aus Politik und Gesellschaft zu hören, sondern auch aus dem Fußball selbst. Diverse Spieler und Klub-Verantwortliche fremdeln öffentlich mit den Branchen-Mechanismen, die mit obszönen Ablösesummen anfangen und bei bizarren Berater-Honoraren längst noch nicht aufhören. Selbst DFL-Boss Christian Seifert packt diese Reizthemen in der Krise auf die Agenda. Es gehe auch um eine mögliche Deckelung der Spielergehälter und „schamlos zur Schau gestellten Reichtum“, sagte er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Das Goldsteak mit dem bitteren Beigeschmack

Erinnert sei nur an das goldene Steak, das der frühere Bayern-Star Franck Ribéry 2019 demonstrativ vor den Augen der Weltöffentlichkeit genoss. Dem Franzosen wird’s gemundet haben, doch der Beigeschmack war bitter – und liegt der Gesellschaft bis heute auf der Zunge.

Die DFL wird sich daran messen lassen müssen, ob sie den reumütigen Worten auch Taten folgen lässt. Ist der Fußball tatsächlich in der Lage, sich selbst zu heilen? Oder verfliegen die Krisen-Erkenntnisse irgendwann genauso schnell, wie sie gekommen sind? Werden wir erleben, dass der Profi-Fußball aus seinen horrenden Umsätzen mehr Rücklagen erwirtschaftet? Oder werden wir womöglich sogar Zeugen der Einführung eines europaweiten Salary Caps, also einer Grenze des Gehalts, das jedes Team für Spieler ausgeben darf?

Mit geltendem EU-Recht ist dieses Modell zwar derzeit nicht vereinbar, aber während der Covid-19-Pandemie dürfte ein Zeitfenster existieren, in dem selbst grundlegende Veränderungen möglich werden (zumindest eher als nach Ende der Krise). Das ließe hoffen. Auf einen faireren sportlichen Wettbewerb, in dem auch Klubs wie Hertha BSC wieder die Chance hätten, oben mitzuspielen. Auf einen gesünderen Fußball. Und auf eine geerdete Bundesliga, die mehr für jene Werte steht, für die sie einst geliebt wurde.