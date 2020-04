Berlin. So unterschiedlich die beiden auch sind – eines hat der neue Hertha-Coach Bruno Labbadia (54) mit seinem Vor-Vorgänger Jürgen Klinsmann gemein: Beide haben bei ihrem Amtsantritt ein eigenes Trainerteam mit zum Fußball-Bundesligisten gebracht.

Für Labbadia sind seine vertrauten Assistenten essenziell, seine Crew hat er nach einem ähnlichen Muster zusammengestellt wie eine Mannschaft. „Man muss die richtigen Bausteine suchen“, erklärt der frühere Profi, „wir wollen uns ergänzen, Stärken einbringen und Schwächen ausmerzen.“ Doch wer sind die Experten an Labbadias Seite, und welche Qualitäten bringen sie mit? Ein Überblick.

Eddy Sözer (51, Co-Trainer):

Seine Vita als Fußballer blieb kurz, nach einer schweren Verletzung musste Sözer seinen Traum vom Profi-Dasein bereits als Teenager begraben. In die Bundesliga hat er es trotzdem geschafft – seit nunmehr 13 Jahren ist er Labbadias rechte Hand.

Sözer, aufgewachsen in Darmstadt, gilt gewissermaßen als Quereinsteiger. Nach dem Abitur begann er ein Jurastudium und arbeitete als Informatikkaufmann in der IT-Branche, blieb dem Fußball nebenbei jedoch als Trainer treu. Als Labbadia beim damaligen Regionalligisten Darmstadt 98 seine erste Station als Coach absolvierte, fiel ihm der Trainer der zweiten Mannschaft auf. Bei seinem folgenden Engagement in Fürth (2007) holte er Sözer an seine Seite. Beide verbindet ein großes Vertrauensverhältnis, keiner versteht die Ideen und das Wesen des Cheftrainers besser als Sözer. „Wir“, sagt Labbadia, „kennen uns in- und auswendig.“

Olaf Janßen (53, Co-Trainer)

Der frühere Profi (241 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt und den 1. FC Köln) arbeitet erst seit 2018 unter Labbadia, hat aber viel Erfahrung vorzuweisen. Als Assistent wirkte er unter anderem an der Seite der früheren Hertha-Trainer Falko Götz (bei 1860 München) und Jos Luhukay (beim VfB Stuttgart) sowie Ex-Bundestrainer Berti Vogts (in Aserbaidschan). Zudem war er bei den Zweitligisten Dynamo Dresden und FC St. Pauli als Cheftrainer verantwortlich und lenkte einst die Geschicke von Rot-Weiss Essen als Sportdirektor.

Hauptverantwortlich für die Video-Analysen: Ex-Profi Olaf Janßen.

Foto: Jan-Philipp Burmann / picture alliance/dpa

„Olaf macht extrem viel über Video-Analyse“, erzählt Labbadia, „aber auch auf dem Platz ist er ein richtig guter Trainer. Organisatorisch ist er top.“ Bei Hertha arbeitet Janßen eng mit dem bisherigen Video-Analysten Dominik Wohlert zusammen.

Günter Kern (61, Fitness-Coach)

„Ich habe lange nach jemandem gesucht, der zu dem Fußball passt, den wir spielen wollen“, sagt Labbadia. In Kern hat er nach seiner Ansicht den richtigen Mann gefunden: „Was die Athletik betrifft, ist er einer der Besten, die ich bis jetzt erlebt habe“, meint der Chefcoach.

Schnelligkeitsexperte: Fitness-Trainer Günter Kern.

Foto: Jan-Philipp Burmann / picture alliance/dpa

Kern gilt als absoluter Experte in puncto Tempo, gründete in den Nullerjahren unter anderem das Schnelligkeitsinstitut „World of Speed“ in München. „Das hat mich besonders interessiert“, sagt Labbadia, „denn der Fußball ist sehr schnell geworden.“ Alles entscheidend sei jedoch Kerns ganzheitlicher Blick bei seiner Trainingskonzeption. Labbadia: „Günter weiß, dass Fußballspielen das Wichtigste ist. Diese Einstellung haben wenige Athletik-Trainer.“

So wie Janßen stieß Kern beim VfL Wolfsburg zum Team. Im Profi-Fußball war er bereits in Frankreich (Olympique Marseille) und Japan (Cerezo Osaka) sowie in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart tätig, wo er 2007 eine deutsche Meisterschaft feiern durfte.

Die Hertha-Kenner

Neben diesem neuen Assistenten-Trio arbeiten auch drei etablierte Spezialisten weiterhin mit der Mannschaft: Torwart-Trainer Zsolt Petry (53), der für Keeper Rune Jarstein eine Art Ziehvater ist, sowie die Athletik-Trainer Henrik Kuchno (46) und Hendrik Vieth (36). „Sie alle sind voll einbezogen“, sagt Labbadia, „wir nutzen alle Ressourcen, die wir haben.“ Ein Umstand, der den Unterschied zum Radikal-Umkrempler Klinsmann unterstreicht. Während der Wahl-Kalifornier sich und seine Crew mitunter wie Heilsbringer inszenierte, betont Labbadia: „Ich sehe nicht ein neues und ein altes Team, sondern nur: ein Team.“

