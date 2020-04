Herthas Labbadia warnt vor kurzfristiger Saison-Fortsetzung

Berlin. Noch sind drei Wochen Zeit, aber die Uhr tickt gnadenlos weiter. Geht es nach dem Wunsch der Deutschen Fußball Liga (DFL), sollen Hertha BSC, der 1. FC Union und Co. am zweiten Mai-Wochenende wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Die jüngsten Signale vonseiten der Politik fielen positiv aus, doch eine Entscheidung zum Thema wird laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erst „in den nächsten Wochen“ fallen – möglicherweise erst am 30. April, wenn Bund und Länder über weitere Schritte im Umgang mit der Corona-Pandemie beraten.