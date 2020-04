Hertha BSC und die Chancen der Krise

Berlin. Hat das bange Warten ein Ende? Noch habe man „keine vertraglich fixierte Vereinbarung“ mit TV-Sender Sky getroffen, hieß es von Seiten der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Freitag, doch laut „Bild“ und „Spiegel“ sind sich beide Parteien einig. Demnach soll die noch ausstehende letzte Rate der TV-Gelder zwar etwas kleiner ausfallen als ursprünglich vereinbart, dafür aber zeitnah überwiesen werden. Ein Deal, der für etliche Klubs in Bundesliga und Zweiter Liga einer Befreiung gleichkäme.

Der wirtschaftliche Druck war auf die Vereine war durch die ausgebliebene letzte Tranche in Höhe von gut 300 Millionen Euro erheblich gewachsen. Laut „Kicker“ seien 13 der 36 Klubs binnen Monaten von der Insolvenz bedroht, neben diversen Zweitligisten auch mehrere Vereine aus dem Oberhaus. Die Lage sei „sehr ernst und kritisch“ sagte etwa Alexander Jobst, Vorstandsmitglied von Schalke 04.

Auch bei Werder Bremen gilt die finanzielle Situation als fragil. Sollte Sky nun Ende April mutmaßlich 270 bis 280 Millionen Euro an die Klubs ausschütten, obwohl eine Fortsetzung der Saison in Form von „Geisterspielen“ noch nicht mal beschlossen ist, würde dies die existenziellen Sorgen verscheuchen.

Andere Klubs hängen stärker am Tropf der TV-Gelder

Die Corona-Krise hat schonungslos verdeutlicht, was seit vielen Jahren bekannt ist, aber gern ignoriert wird: Der Profi-Fußball hängt am Tropf der TV-Gelder, ohne die er im Handumdrehen einzugehen droht. Bleiben die Zahlungen aus, so wie aktuell in der bis mindestens Anfang Mai währenden Spielpause, trifft das selbst die Branchengrößen hart. Zugleich zeigt sich in der Corona-Krise verstärkt, unter welch unterschiedlichen Voraussetzungen in der Bundesliga gekämpft wird – siehe Hertha BSC.

Wenn es im bedrohlichen Corona-Szenario überhaupt Gewinner gibt, dürften die Berliner dazugehören. Durch den Einstieg von Investor Lars Windhorst, der über seine Tennor Holding 224 Millionen Euro in den Klub gepumpt hat, geben sich die Krisen-Manager in Westend gelassen. „Hinsichtlich der Liquidität ist die Situation bei uns deutlich besser als bei vielen anderen Vereinen“, sagt Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller.

Hertha-Investor Windhorst steht zu Zusagen

Sicher, auch bei Hertha wurden Sparmaßnahmen eingeleitet. Mitarbeiter der Geschäftsstelle wurden in Kurzarbeit geschickt, Profis und Trainer verzichten auf Teile ihres Gehalts, zudem wurde ein Ausgabenstopp verhängt. Im Vergleich zu anderen Klubs haben die Berliner durch Geldgeber Windhorst jedoch spürbar mehr Spielraum, ähnlich wie die TSG Hoffenheim durch Mäzen Dietmar Hopp oder die „Werksklubs“ aus Leverkusen (Bayer AG) und Wolfsburg (VW).

Windhorst, der bereits weitere 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, betonte unlängst, dass „die Corona-Pandemie nichts an den Hertha gegebenen Zusagen ändert“. Ein Vorteil, der sich auch in der nächsten Transferperiode bemerkbar machen könnte, wenn manch anderer Klub in Notlage womöglich händeringend Käufer für einzelne Spieler sucht, um Einnahmen zu generieren und die eigenen Ausgaben zu drosseln.

Vorerst gilt es jedoch die Frage zu klären, ob die Saison zu einem halbwegs regulären Ende finden kann. Die jüngsten Signale aus der Politik schüren Hoffnung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa hält Spiele ohne Publikum für „denkbar“ und zeigte sich vom „sehr guten Hygienekonzept“ der DFL angetan. Eine Entscheidung werde die Politik jedoch erst in den nächsten Wochen fällen. Die DFL, die das nächste Mal am 23. April tagt, hofft auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am zweiten Mai-Wochenende.

