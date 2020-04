Hertha BSC und Trainer Labbadia: Das Puzzlespiel hat begonnen

Berlin. Virologen wäre im Gespräch mit Bruno Labbadia wohl der Schweiß ausgebrochen. „Matheus Cunha ist ein Anstecker“, sagte Herthas neuer Cheftrainer über den Berliner Angreifer, „solche Typen brauchst du, und wir wollen noch mehr davon.“ In Zeiten der Corona-Pandemie sicher eine etwas eigenwillige Wortwahl, aber natürlich bezog Labbadia den Ansteckungswunsch nicht auf Covid-19, sondern auf das Temperament seines neuen Schützlings. „Matheus ist ein Typ, der Energie und Lust auf Fußball versprüht“, sagte der Coach, der Cunha schon beäugte, als „noch nicht viele an ihm dran waren“.

Bei seinem Ex-Klub Wolfsburg konnte man sich den hochveranlagten Brasilianer offenbar nicht leisten, nun also trifft Labbadia seinen früheren Wunschspieler in Westend. „Ich habe allerdings auch schon Sachen bei ihm gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen“, erzählt Labbadia in einem Video-Chat mit Journalisten am Donnerstag. Und überhaupt: Zu tun gibt es mehr als genug.

Behörden beobachten Herthas Trainingsbetrieb

Spieler kennenlernen, ein Gefühl fürs Team entwickeln, die eigene Vorstellung vom Fußball vermitteln und Trainingseinheiten für absurd anmutenden Bedingungen konzipieren, die es so noch nie gegeben hat – Labbadias To-Do-Liste ist groß, die Zahl seiner Mittel aber klein. „Normalerweise hätte ich schon mit zehn Spielern gesprochen“, erzählt er, „aber das ist in der jetzigen Situation nicht möglich.“ Abstand ist das Gebot der Stunde, auch vor und nach den Trainingseinheiten wird der direkte Kontakt auf ein Minimum reduziert. Labbadia gibt zu: Die Einhaltung der Vorgaben beschäftige ihn mehr als erwartet. Eine „Horde Büffel ständig auseinanderzuhalten“, sei nun mal nicht einfach.

Hertha-Trainer Bruno Labbadia beim Video-Chat mit Journalisten.

Foto: Jan-Philipp Burmann / herthabsc/citypress

Von der Gruppeneinteilung bis zur Getränkeausgabe wollen alle Abläufe durchgeplant sein, der Austausch mit dem Berliner Senat sei „sehr eng“, die Behörden haben das Treiben auf den zwei großen und zwei kleinen Trainingsplätzen bereits in Augenschein genommen. Dort arbeiten die Bundesliga-Profis meist in drei Achtergruppen und einem Torhüter-Grüppchen, wobei nie zwei Teams auf demselben Feld stehen dürfen. Das heißt auch: Ein Torschusstraining mit Keepern kommt derzeit nicht infrage. Stattdessen puzzelt sich Labbadia seine Torhüter zusammen, platziert kleine Tore in den großen oder lässt Seile von der Querlatte baumeln, um den Zielkorridor zu verkleinern. Not macht erfinderisch.

Hertha hat jetzt einen Schnelligkeitsexperten

Nicht weniger knifflig als diese kleine Puzzle ist das große. „Das ist keine Mannschaft, die vor Selbstvertrauen und Energie strotzt“, hat Labbadia registriert, „aber als Ex-Profi weiß ich, was drei Trainerwechsel mit einem machen.“ Sie verunsichern, weil Hierarchien und Achsen ständig neu formiert werden. Die Automatismen leiden darunter. Bis die einzelnen Elemente kein stimmiges Ganzes mehr ergeben.

„Ich muss den Ballast jetzt erst mal lockern“, sagt der Trainer, aber am enormen Potenzial des Hertha-Teams zweifelt er keine Sekunde. „Die Frage ist allerdings immer, ob die einzelnen Puzzleteile zueinander passen“, so Labbadia, „ob die Zusammenstellung der Mannschaft passt.“ Vieles sehe man erst unter Wettkampfbedingungen, aber von jenen kann bis auf Weiteres keine Rede sein.

Dennoch: Die Suche nach den passenden Bausteinen hat begonnen. Um das Puzzle möglichst schnell zu lösen, soll Labbadias eingespieltes Trainerteam helfen. Sein langjähriger Begleiter Eddy Sözer (51), mit dem sich der Chefcoach fast blind versteht. Der zweite Co-Trainer Olaf Janßen (53), der in Dresden und auf St. Pauli schon als Cheftrainer arbeitete und unter anderem die Video-Analysen verantwortet. Und Fitness-Coach Günter Kern (61), der vor allem als Experte in Sachen Schnelligkeit gilt. „Er“, sagt Labbadia, „ist einer der Besten, die ich in meiner Karriere erlebt habe.“

Stark und Wolf zurück im Teamtraining

Gemeinsam schloss sich das Quartett im Sommer für eine Woche in einer Hütte ein, sezierte die eigenen Ideen und Methoden, tüftelte und dachte neu, versuchte, das eigene Wirken zu optimieren. „Wir wollen einfach keinen Stillstand“, sagt Labbadia. Damals zerlegte das Trainerteam seine Spielidee bereits in viele kleine Einzelteile und kreierte Übungen, von denen es aktuell profitieren kann.

Doch selbst wenn diverse Trainingsformen möglich sind und mit Niklas Stark und Marius Wolf zwei Spieler aus der Quarantäne ins Team zurückkehrten: Noch braucht es viel Arbeit, um das Hertha-Team der Zukunft zu finden. Labbadias Vision ist jedoch klar. Er will erst sein Team und später Herthas Fans anstecken. Ganz ohne Coronavirus. Sondern mit begeisterndem Fußball.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.