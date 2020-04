Hertha BSC: Vedad Ibisevic - „Labbadia hat mich besser gemacht“

Den Ball immer im Blick: Vedad Ibisevic hat in 150 Pflichtspielen für Hertha BSC 52 Tore erzielt und 20 weitere Treffer vorbereitet.

Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic kennt seinen neuen Trainer Bruno Labbadia aus gemeinsamen Tagen in Stuttgart – und hat gute Erinnerungen.

Berlin. Nein, gerechnet hat er damit nicht. Dass Bruno Labbadia vergangene Woche als neuer Cheftrainer von Hertha BSC vorgestellt wurde, „hat mich überrascht“, sagte Vedad Ibisevic (35) in einem Video-Chat am Mittwoch – allein schon wegen des Zeitpunkts mitten in der Corona-Krise. Gefreut hat sich der Kapitän des Fußball-Bundesligisten trotzdem über seinen neuen Coach, denn ihn und Labbadia verbindet eine gemeinsame Geschichte.

Von 2012 bis 2013 spielte Ibisevic schon einmal unter dem 54-Jährigen, damals beim VfB Stuttgart. Ex-Stürmer Labbadia hatte sich für den Kauf des Angreifers stark gemacht, der für rund fünf Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen war.

Herausragende Tor-Quote unter Labbadia

„Bruno Labbadia hat mich besser gemacht“, sagte Ibisevic, „er hat mich als Stürmer verstanden und wusste, dass Tor-Krisen normal sind. Außerdem wusste er, wie das Spiel auf einen Stürmer zugeschnitten wird.“ Eine Konstellation, die lange Zeit hervorragend funktionierte. Unter Trainer Labbadia war der Bosnier gesetzt, erzielte in 70 Pflichtspielen 38 Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Eine bemerkenswerte Quote.

Bei Hertha soll Labbadia nun das nächste erfolgreiche Kapitel schreiben. Ob Ibisevic dabei noch eine tragende Rolle spielt, ist unklar. Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus, gemeinsam mit den ähnlich verdienten Profis Salomon Kalou (34) und Per Skjelbred (32) dürfte er Berlin verlassen.

Abschied ohne Fans schmerzt Herthas Kapitän

Fest steht bereits: Ob mit oder ohne Saisonfortsetzung – in einem gut gefüllten Stadion werden die Altmeister sich nicht verabschieden können. „Klar, würde ich mir das anders wünschen“, sagte Ibisevic, der seit 2015 150 Pflichtspiele für die Berliner absolvierte (52 Tore, 20 Vorlagen), „aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert.“

Vorerst hofft er jedoch darauf, bald wieder spielen zu können, und auf die Arbeit mit Labbadia. „Er ist immer noch der gleiche Typ wie vor sieben Jahren“, sagte Ibisevic, „aber als Trainer hat er sich weiterentwickelt. Er hat viele neue Vorstellungen und eine höhere Variabilität. Das kann uns nur weiterhelfen.“

Mehr in Kürze auf morgenpost.de

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.