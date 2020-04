Herthas Maxi Mittelstädt: Sein Leben mit dem Virus

Berlin. In einer Video-Konferenz von Hertha BSC hat Maximilian Mittelstädt erstmals über seine Infektion mit dem Coronavirus berichtet. „Es waren zwei, drei Tage, an denen ich mich nicht so gut gefühlt habe“, sagte der 23-Jährige. Hertha hatte seinen Namen Mitte März nicht bekannt gegeben, nur vermeldet, dass ein Spieler des Profi-Kaders sich angesteckt habe. „Ansonsten hatte ich die typischen Symptome, ich hatte unter anderem zwei Tage keinen Geruchssinn.“ Jetzt gehe es ihm wieder sehr gut. „Und ich habe niemanden in meiner Umgebung angesteckt – nicht mal meine Freundin. Sie wurde negativ getestet. Insofern ist das alles ganz gut gelaufen.“

Mittelstädt war noch beim Hertha-Mannschaftsabend

Ansteckungsgefahr habe ohne sein Wissen einmal bei einem Mannschaftsabend bestanden. „Da war ich anscheinend schon positiv“, erzählte der Außenbahnspieler, „danach war ich noch mit meiner Familie essen, und meine Freundin war zwei Wochen lang bei mir. Keiner von ihnen wurde positiv getestet.“ Auch niemand aus seiner Mannschaft. Die Krankheit habe ihm bewusst gemacht, dass man sehr vorsichtig mit Corona umgehen müsse. „Ich habe an meinem eigenen Beispiel gesehen, wie schnell man das Virus bekommen kann“, sagte Mittelstädt. Gerade bei älteren Menschen könne der Verlauf viel drastischer sein als bei ihm. „Die Gesundheit muss an erster Stelle stehen, insofern muss man dieses Jahr mal auf die Oster-Feierlichkeiten verzichten“, appellierte er an die Vernunft der Menschen.

Es habe zum Glück viele Freunde gegeben, die ihn unterstützt hätten, zum Beispiel, wenn er einen Einkauf brauchte. „Viele waren hilfsbereit“, erkannte Mittelstädt, „für mich war auch gut, dass meine Freundin bei mir war. Dadurch war ich nicht ganz allein. Sie hat auch für mich gekocht, dadurch habe ich die zwei Wochen in Quarantäne ganz gut überstanden.“ Er habe sich in jenen Tagen nicht viel mit Fußball beschäftigt: „Man hatte die Zeit, den Kopf ein wenig frei zu bekommen, Kraft zu tanken.“

Mittelstädt sehnt sich nach Fußball

Nun sei er aber auch begierig, zum Fußball zurückzukehren. „Wir alle wollen wieder raus. Das ist unser Beruf, unser Hobby, unser Leben“, so Mittelstädt. Er habe festgestellt, dass „man relativ schnell an Kondition verliert. Die größte Herausforderung ist, dass man nach den zwei Wochen in Quarantäne schnell wieder auf das alte Fitness-Level kommt. Wir sind alle froh, dass wir langsam wieder auf dem Platz trainieren können.“

Er sei überzeugt davon, dass der Fußball eine Kraft sei. „Ich glaube, dass er verbindet, selbst dann, wenn die Menschen nicht ins Stadion gehen können.“ Der Fußball bringe die Menschen trotzdem zusammen. „Es ist eine sehr schwierige Phase für alle von uns, aber natürlich hoffen wir, dass es so schnell wie möglich wieder losgeht. Ich glaube, die Menschen freuen sich darauf.“

Hertha-Profi fremdelt mit Vorstellung vom Geisterspiel

Allerdings fremdelt der Hertha-Profi mit der Vorstellung, ohne Kulisse mit Zuschauern anzutreten. „Ich habe noch keine Geisterspiele erlebt“, sagte Mittelstädt: „Zu Hause im Olympiastadion hat es in dieser Saison zwar noch nicht so gut geklappt, aber trotzdem ist es für uns immer ein super Gefühl, wenn wir mit den Fans feiern können.“ Dieses Gefühl möchte man schnell wieder haben, „aber wir wissen auch, dass es in nächster Zeit undenkbar ist, dass Tausende Leute im Olympiastadion sitzen werden“.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.