Ob im Berliner Gesundheitsamt wohl Hertha-Fans arbeiten? Falls ja, dürften sie in den vergangenen Tagen hellhörig geworden sein, aber womöglich sind die Namen Niklas Stark und Marius Wolf selbst jenen Beamten aufgefallen, die nichts mit Fußball am Hut haben. Unbekannte sind die beiden Bundesliga-Profis jedenfalls nicht in der Behörde, schon zum zweiten Mal wurden sie in häusliche Quarantäne geschickt.

Nachdem sich im März ein Hertha-Kollege mit dem Coronavirus infiziert hatte und deshalb sämtliche Spieler für 14 Tage zu Hause bleiben mussten, wurde im Umfeld von Stark und Wolf nun ein weiterer Covid-19-Fall bekannt. Als Kontaktpersonen haben die beiden keine Option, für sie geht’s zurück in die eigenen vier Wände. Heißt: kein Besuch, kein Einkaufen, keine Spaziergänge, stattdessen wieder Eintönigkeit, endlose Spinning-Bike-Strampelei und harte Zweikämpfe gegen die drohende Langeweile. Betrachtet man es positiv, könnte man nun zur nächstbesten Fußballer-Floskel greifen und darauf verweisen, dass das Duo in der Quarantäne „von seiner Erfahrung profitieren kann“, als Isolations-Routiniers haben Stark und Wolf sicher „den einen oder anderen Vorteil“. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Fußball-Profis des Landes am Montag reihenweise jubilierten, weil sie endlich wieder auf dem Platz stehen durften. Da mögen die Szenarien durch die strengen Abstandsregeln noch so skurril gewesen sein: Der Geruch von Rasen ist für Kicker nun mal ein Lebenselixier, von der Liebe zum Ball ganz zu schweigen. Auch Stark und Wolf werden sich auf die Trainingsrückkehr gefreut haben wie kleine Jungs auf Weihnachten. Leider vergebens. Vorsicht vor der Klinsmann-Falle! Und nun? Kein Grund zur Sorge, nützliche Tipps für das Leben daheim finden die beiden Jung-Millionäre auf einem Flyer des Bundesgesundheitsministeriums (BMG). Neben dem täglich zweimal durchzuführenden Fiebermessen wird dort das wachsame Protokollieren des eigenen Gesundheitszustandes empfohlen, was gern bis zum „Schreiben eines Tagebuchs“ erweitert werden darf. Doch Vorsicht! Despektierliche Anmerkungen über Klub-Verantwortliche und Kollegen nach Vorbild des „Klinsmann-Konzepts“ gilt es dabei strengstens zu vermeiden. Sollten derartige Ausführungen nicht zu umgehen sein, ist zumindest davon abzuraten, das Dokument später an die Presse durchzustechen. Dies kann karriereschädigende Folgen haben. Weitere Ratschläge des BMG: „Akzeptieren Sie Ihre Gefühle“ und „bewahren Sie Ihre positive Grundhaltung – orientieren Sie sich an Werten, die Ihnen Halt geben“. Als Beispiele werden hier „Familie, soziales Netz oder Glaube“ genannt, was sich leicht auf den Fußball übertragen lässt. Für Stark und Wolf könnte das etwa heißen: Unterstützung der Vereinsfamilie (Stärkung von Herthas Hilfsaktionen), Pflege des eigenen Instagram-Accounts (Fotos mit selbst gemachtem Mundschutz sind gerade schwer en vogue) und regelmäßige Lobpreisung des Fußballgottes. Kahn und Co. liefern passenden Lesestoff Sind diese Punkte abgehakt, bleibt endlich Zeit für die Lektüre – noch so ein Rat vom BMG. An spannender Fußball-Literatur mangelt es jedenfalls nicht, damit lassen sich halbe Bibliotheken füllen. Wie wär’s zum Beispiel mit „Nummer eins“ von Oliver Kahn, dem Standardwerk in puncto Willenskraft und Motivation? Ein Muss für jeden Hertha-Spieler! Eher ausgleichenden Charakter besitzt „Unhaltbar“, die Biografie von Fußball-Weltenbummler Lutz Pfannenstiel. Wer darin über Knast, Korruption und Mafia-Kontakte liest, empfindet die turbulente Hertha-Saison bald als spröde. Auch die Biografie des englischen Ex-Profis Eamon Dunphy („Only a Game?“) empfiehlt sich. Den Frust eines Bankdrückers hat niemand so schonungslos ehrlich festgehalten wie er. Eine ideale Ergänzung zum Tagespunkt „Akzeptieren Sie Ihre Gefühle“. Orientieren sich Stark und Wolf an diesen Tipps, dürfte sie schnell jene Erkenntnis ereilen, die viele von uns aus dem Homeoffice kennen: Zu Hause ist es doch am schönsten. Ganz bestimmt.