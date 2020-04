Hertha BSC und Union zurück im Training: Ein Hauch Normalität

Berlin. Ein wenig wundern durfte man sich schon. Während Herthas Profis am Montag erstmals wieder auf dem Klubgelände trainierten, blieben ihre Chefs vorerst daheim. Statt Trainer Alexander Nouri oder Assistent Markus Feldhoff leitete Fitness-Coach Henrik Kuchno die Übungseinheiten, die ja eigentlich eine zarte Annäherung an die Normalität sein sollten. Nur was ist dieser Tage schon normal?

Das Training war es zuletzt jedenfalls nicht. Zwei Wochen lang hatten sich die Berliner in häuslicher Quarantäne fit gehalten und danach eine weitere Woche mit Individualtraining zugebracht – zähe Tage, nach denen die Rückkehr auf den Rasen und der Kontakt mit dem Ball ein wenig Linderung versprachen. Dass Nouri dabei nicht mitwirkte, sondern bei seiner Familie in Weyhe (Niedersachsen) blieb, war laut Klub-Angaben kein Grund zur Beunruhigung, zumindest liege bei ihm oder seinem Umfeld keine Corona-Infektion vor. Weil in dieser Woche weder fußballspezifische noch taktische Inhalte auf dem Programm stehen, sei die Präsenz des Chefcoachs schlicht nicht erforderlich, hieß es. Kein anderer Klub der Liga startete ohne seinen verantwortlichen Trainer in die Woche.

Die Köpenicker starten mit Fitness-Tests

Ansonsten aber ähnelten sich die Bilder in der Bundesliga-Republik. Landauf, landab kehrte das Leben auf die Plätze zurück, wenn auch wohl dosiert, um Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Trainiert wurde zeitlich versetzt in festgelegten Kleingruppen, mit reichlich Abstand und ohne Körperkontakt. Beim FC Bayern waren die Abläufe strengstens durchchoreografiert – von der getrennten Anfahrt in der Tiefgarage über die Aufteilung in verschiedenen Kabinen bis hin zur Ausgabe von Essensboxen für die Mittagspause in den heimischen vier Wänden.

Auch bei Hertha wurde zu Hause geduscht und beim Umgang mit Fitnessgeräten größter Wert auf Hygiene und Desinfektion gelegt. „Die Jungs haben sich vor allem gefreut, in den Übungen auch mal wieder einen Ball am Fuß zu haben“, berichtete Fitness-Coach Kuchno.

Beim 1. FC Union stand die schmerzlich vermisste Arbeit mit dem Ball zunächst noch hinten an. Das Team von Trainer Urs Fischer absolvierte zunächst Fitness-Tests. „Wir kontrollieren die Werte, dann haben wir für die Trainingssteuerung belastbare Daten“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. Eine Leistungsdiagnostik, die Stadtrivale Hertha schon in der Vorwoche vorgenommen hatte.

Bremer Senat bremst SV Werder aus

Ob sich unter den aktuellen Umständen überhaupt Vorteile erarbeiten lassen, wird zum Teil leidenschaftlich diskutiert. Noch sind die Vorgaben für die Trainingsarbeit nicht einheitlich geregelt. Sie hängen von der Weisung der örtlichen Behörden ab.

Der größte Leidtragende dieses Kuddelmuddels war am Montag Werder Bremen. Die Hanseaten hatten beim Bremer Senat beantragt, in Kleingruppen trainieren zu dürfen, Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) versteckte sich jedoch bis Montagnachmittag hinter dem Wunsch nach einer bundesweiten Regelung, ehe er doch eine Erlaubnis aussprach. Werder-Coach Florian Kohfeldt hatte zuvor zu bedenken gegeben, dass die Konkurrenz bereits in Gruppen arbeiten dürfe: „Wir hoffen, dadurch keinen Wettbewerbsnachteil zu erleiden.“

Womit sich die Frage stellt, inwieweit der angesprochene Wettbewerb überhaupt noch besteht. Vorerst pausiert die Bundesliga bis zum 30. April, doch wenn es nach dem Wunsch der Deutschen Fußball Liga (DFL) geht, rollt am ersten oder zweiten Mai-Wochenende wieder der Ball. So die Entwicklung der Corona-Krise es denn zulässt.

DFB warnt Nachahmer im Amateurbereich

Genau daran darf jedoch gezweifelt werden. Der Höhepunkt der Coronakrise steht Deutschland schließlich noch bevor, und um in den Spielbetrieb zurückzukehren, müssten sämtliche Bundesliga-Kicker engmaschig auf eine Covid-19-Infektion getestet werden. Das Problem: Tests sind bundesweit knapp, zumindest aktuell. Eine überproportionale Verwendung im Unterhaltungssegment Fußball dürfte gesellschaftlich kaum vermittelbar sein.

Kritiker bemängeln zudem die fatale Signalwirkung, die vom Profi-Fußball ausgeht. Etliche Amateur-Sportler könnten versucht sein, dem Bundesliga-Beispiel zu folgen und unter eingeschränkten Bedingungen trainieren zu wollen. Dass sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag prompt zu Wort meldete, kam nicht von ungefähr. „Da alle öffentlichen und privaten Sportanlagen gesperrt sind, kann auch kein Trainingsbetrieb im Amateurbereich stattfinden“, hieß es auf der Internetseite des Verbands. „Dieser Anordnung ist im Sinne der Bekämpfung des Coronavirus streng Folge zu leisten.“

