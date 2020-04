Hertha BSC verspricht: Keine Kündigungen wegen Corona

Berlin. Es gibt sie noch, die guten Neuigkeiten – auch in der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC gab am Mittwoch bekannt, dass der Klub trotz immenser wirtschaftlicher Einbußen durch die Corona-Krise keine seiner rund 150 Mitarbeiter entlassen wird. Selbst im Fall eines vorzeitigen Saisonabbruchs werde man „keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen müssen“, sagte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller.

Die Profis des Hauptstadtklubs, die mit ihren Millionengehältern die größten Kosten verursachen, haben ihren Anteil an diesem kleinen Erfolg. Gemeinsam mit dem Trainer- und Funktionsteam sowie der Geschäftsleitung und leitenden Mitarbeitern verzichten sie für drei Monate auf Teile ihres Gehalts, wodurch sich eine „deutliche siebenstellige Summe“ (Schiller) ergibt. Als weitere Maßnahme werden alle Angestellten jenseits dieser Gruppe bis Ende Mai in Kurzarbeit übergehen.

Herthas Profis bekommen neue Trainingspläne

Während der Betrieb auf der Geschäftsstelle und angrenzenden Bereichen also heruntergedimmt wird, sollen die Profis langsam wieder Fahrt aufnehmen. Am Dienstag endete die 14-tägige Quarantäne, in der sich die Mannschaft seit der Corona-Infektion eines (von Hertha nicht genannten) Spielers befand. Damit hat sich der Bewegungsradius deutlich erhöht, vor allem in Bezug auf Laufeinheiten haben die Berliner nun wieder mehr Möglichkeiten.

Bereits zu Wochenbeginn hatten sich die Spieler auf dem Vereinsgelände eingefunden, um ihre Fitnesswerte überprüfen zu lassen. „Keiner hat den anderen getroffen“, sagte Manager Michael Preetz, die Spieler seien „im Viertelstundentakt“ in Westend eingetrudelt.

„Wir haben das Team mit neuen, individuellen Trainingsplänen ausgestattet, aber es wird diese Woche definitiv noch kein Teamtraining geben“, erklärte der frühere Profi. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte den Klubs empfohlen, bis mindestens 5. April nicht in Gruppen zu trainieren. Der Spielbetrieb ist bis mindestens 30. April ausgesetzt.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.