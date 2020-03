Herthas Profis verzichten auf Gehalt

Die Weltstars in Turin und Barcelona haben es schon getan, nun zieht Hertha nach: Die Profis verzichten in der Corona-Krise auf Gehalt.

Berlin. Nach prominenten Vorbildern bei Juventus Turin oder dem FC Barcelona verzichten auch die Profis von Hertha BSC in der Corona-Krise auf einen Teil ihres Gehalts. „Es ist klar, dass auch bei Hertha BSC der Solidargedanke über allem steht“, sagte Manager Michael Preetz am Dienstag: „Mannschaft, Trainerteam, Funktionsteam, Geschäftsleitung und leitende Mitarbeiter werden bis zum 30. Juni auf Teile ihres Gehalts verzichten, damit der Betrieb weitergeht, aber vor allem keine Arbeitsplätze gefährdet werden.“

Eine konkrete Summe oder Prozentsätze nannte Preetz nicht. Insgesamt soll es sich aber um „Zuwendungen in einem ordentlichen, siebenstelligen Bereich“ handeln. Zuvor hatten bereits diverse Profi-Fußballer anderer europäischer Klubs einen Verzicht auf Teile ihres Salärs erklärt, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern.

Die Spieler von Stadtrivale 1. FC Union hatten sich schon in der vergangenen Woche zu einem Gehaltsverzicht bereiterklärt. „Die Führungskräfte, unsere Mitarbeiter, die Lizenzspieler und das Trainer- und Betreuerteam haben in den letzten Monaten hart für den Erfolg des 1. FC Union Berlin in der Bundesliga gearbeitet. Jetzt verzichten sie auf viel Geld, um diese Krise gemeinsam durchzustehen“, wurde Union-Präsident Dirk Zingler in einer Klub-Mitteilung zitiert.