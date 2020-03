Hertha BSC: Mit T-Shirts gegen die Coronakrise

Berlin. Hertha BSC engagiert sich weiter im Kampf gegen das Coronavirus. Angelehnt an die umgedichtete Hymne des Fußball-Bundesligisten können Fans im Onlineshop T-Shirts mit dem Aufdruck „Nur nach draußen gehn wir nicht“ bestellen. Schlagersänger Frank Zander hatte seinen Kulthit am vergangenen Wochenende umgetextet, um dazu aufzurufen, in Zeiten der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben.

Auch „Herthaner helfen“ bieten ihre Unterstützung an

50 Prozent des Verkaufspreises je T-Shirt spendet Hertha an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes. „Wir wollen weiterhelfen und Du kannst ein Teil davon sein. Mit den Spenden für den Corona-Nothilfefonds unterstützt du aktiv die Arbeit der Ehrenamtlichen und die Hilfsaktionen zur Krisenabwehr“, hieß auf der Homepage der Berliner.

Über die Facebook-Gruppe „Herthaner helfen“ hatten Anhänger des Vereins bereits zu Beginn der Coronakrise zur Solidarität aufgerufen. Interessierte können dort ihre Hilfe anbieten und diejenigen in ihrer Nähe unterstützen, die darauf angewiesen sind.

