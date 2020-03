Auch Herthas Fans senden musikalische Krisen-Botschaft

Berlin. Zwei Lieder, ein Gedanke. Genau wie Frank Zander hat auch der Hertha-Fanklub „Axel Kruse Jugend“ die Hymne des Fußball-Bundesligisten umgedichtet, um ein Zeichen zu setzen. „Nur nach draußen gehen wir nicht“ singen die Fanklubmitglieder in einem zusammengeschnittenen Youtube-Video, natürlich jeder von zu Hause.

Da hatten wir die gleiche Idee wie Fränkie, sind mit dem Schnitt aber nicht ganz so schnell wie der Thunder. Die Botschaft ist dieselbe: Bleibt zuhause, unterstützt damit die, die nicht zuhause bleiben können und die, die mit #COVID19de zu kämpfen haben!https://t.co/yJse1CcIzy — Axel Kruse Jugend (@AxelKruseJugend) March 21, 2020

„Wir widmen dieses Lied allen Menschen, die nicht drinnen bleiben können, also allen Pflegeleuten, der Müllabfuhr, allen im öffentlichen Dienst, die den Laden am Laufen halten, und dem Personal im Supermarkt, der Post sowie den Lieferdiensten. Und nicht zuletzt auch jenen Menschen, die kein Zuhause haben“, heißt es am Anfang des Videos.

Auch Zander appelliert mit seinem Lied an die Hertha-Fans

Das Lied veröffentlichte die „Axel Kruse Jugend“ schon am Sonnabend, passend zum eigentlich geplanten Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union. Und fast zeitgleich mit Schlagersänger Zander, der seinen Kulthit ebenfalls umgeschrieben hatte, um die Menschen aufzufordern in der Coronakrise zu Hause zu bleiben.

Der Hertha-Fanklub hatte sich schon im Rassismus-Skandal um Jordan Torunarigha solidarisch gezeigt und die „25“-Aktion für den Abwehrspieler organisiert. Die Anhänger ließen Zettel mit Torunarighas Rückennummer 25 drucken, die vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 im Olympiastadion hochgehalten wurden.

