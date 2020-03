Hertha: Die Gedanken gehen über den Fußball hinaus

Berlin. Zuerst war die Freude groß bei einigen Spielern von Hertha BSC. Sie hatten ein wichtiges Tor geschossen während dieser Trainingseinheit, was Jordan Torunarigha (22) dazu veranlasste, dem Kollegen Matheus Cunha (20) von hinten auf dessen Rücken zu springen. Kurz darauf wich die Freunde blankem Entsetzen. Als sich die Traube auflöste, lag Cunha mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden. Herthas Angreifer konnte nur mit Hilfe seiner Mitspieler wieder aufstehen, sein Knöchel wurde noch vor Ort dick bandagiert. Dann fuhr ihn ein Golfcart in die Kabine.

Trainer Alexander Nouri (40) gab später zumindest teilweise Entwarnung. „Nach der ersten Info ist es nicht so schlimm. Wir sind optimistisch, dass er uns am Wochenende zur Verfügung steht“, sagte Nouri. Ein möglicher Ausfall von Cunha würde Hertha am Sonnabend beim Spiel in Hoffenheim (15.30 Uhr) hart treffen. Der Brasilianer war in vier Spielen für den Berliner Bundesligisten an drei Toren beteiligt. Mit seiner impulsiven Art riss er das Team in schwierigen Situationen immer wieder mit. Hertha braucht ihn mehr denn je.

Ob das Spiel wirklich stattfindet, wird sich zeigen

Oder vielleicht auch nicht. Ob das Spiel in Hoffenheim tatsächlich stattfindet, lässt sich mit Gewissheit nicht beantworten. Am Donnerstag gab nach Italien auch Spanien bekannt, mit dem Ligabetrieb auszusetzen. Die Primera Division wird in den kommenden zwei Wochen wegen der Corona-Krise den Spielplan ruhen lassen, und es erscheint bei der Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, nur realistisch, dass die Bundesliga bald nachziehen muss. „Wir gehen zum jetzigen Stand davon aus, dass der Spieltag über die Bühne gehen wird, aber die Entwicklung ist dynamisch. Es gibt von Tag zu Tag eine neue Situation“, sagt Manager Michael Preetz.

In Hoffenheim sind wie in allen anderen Stadien der Bundesligisten keine Zuschauer erlaubt. Eine ungewohnte Situation für die Spieler. „Das zu simulieren ist schwierig. Im Grunde kannst du das nicht machen“, sagt Nouri. Am Mittwoch hatte es zwischen Gladbach und Köln (2:1) das erste Bundesliga-Spiel vor leeren Rängen gegeben. Stand Donnerstag gilt diese Verordnung bis Mitte April. In diesen Zeitraum fällt auch das Berliner Derby zwischen Hertha und Union.

„Wir würden uns alle Spiele mit Zuschauern wünschen, aber ich glaube, diese Entscheidung ist alternativlos“, sagt Manager Preetz. Er und alle anderen bei Hertha würden derzeit vor „einem Strauß von Aufgaben“ stehen. Unter anderem berät die Führung gerade, ob auch das Spiel der U23 am Wochenende unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Gesundheitsämtern“, sagt Preetz, der erwartet, dass wegen der Absagenflut im Profibereich mehr Zuschauer als sonst zur U23 kommen würden.

Torwart Kraft ist in Hoffenheim fraglich

Am kommenden Montag soll es in Frankfurt ein Treffen der Vereinsvertreter geben, auf dem man sich über den weiteren Ablauf der Saison verständigen will. Ob die Spielzeit zu Ende gebracht werden kann, erscheint fraglicher denn je. Bereits am Dienstag hatte die Deutsche Eishockey Liga den Betrieb vorzeitig eingestellt. Auch die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA pausiert, nachdem ein Spieler positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Fußball-Verantwortlichen hoffen, die radikalste aller Maßnahmen noch hinauszögern zu können, aber regulär dem Spielplan zu folgen dürfte immer schwieriger werden, nachdem bei Hannover 96 zwei Spieler positiv getestet wurden und das Team in Quarantäne ist. Es gilt nur als Frage der Zeit, bis weitere folgen. „Ich denke nicht, dass wir am Ende einer Entwicklung stehen. Es ist richtig und wichtig, jetzt nicht in große Hysterie zu verfallen, aber der Schutz der Gesundheit ist nun mal das Wichtigste“, sagt Preetz.

Dass Vladimir Darida in Hoffenheim gesperrt und der Einsatz von Torwart Thomas Kraft fraglich ist, erscheint da nur als Randnotiz.

