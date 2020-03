Geisterspiel wegen Coronavirus: Es könnte schlimmer sein

Meinte er das wirklich ernst? Während der Rest der Fußball-Republik beschloss, Bundesligaspiele vorerst ohne Zuschauer auszutragen, flirtete Union-Präsident Dirk Zingler am Dienstag mit der Idee, die Tore der Alten Försterei weiterhin zu öffnen – trotz des grassierenden Coronavirus. Ein Kurs, der irgendwie gut zu den Köpenickern passte, geriert sich Union doch gern als „der etwas andere Klub“. Zugleich war Zinglers Wunsch nach „business as usual“ bemerkenswert, schließlich geht es derzeit um wichtigeres als Fußball, nämlich die Eindämmung einer Epidemie.

Sein Vorstoß verwunderte nicht nur im Grundsatz, sondern auch im Detail. Das Pseudo-Argument, wenn schon den Fußball, dann bitte auch den ÖPNV einzuschränken, wirkte billig. Der Verzicht auf Bus und Bahn würde das gesellschaftliche Leben massiv beeinträchtigen, was sich über das Fernbleiben bei Sportveranstaltungen nun mal nicht sagen lässt. Auch der Verweis auf gravierende wirtschaftliche Einbußen der Klubs kam schwach daher, befindet sich Union als Fußball-Erstligist doch in der äußerst komfortablen Situation, horrende Einnahmen aus der TV-Vermarktung zu erhalten. Richtig in die Bredouille kommen hingegen unterklassige Vereine, von anderen Sportarten wie Eishockey, Basket-, Hand- oder Volleyball ganz zu schweigen.

Am Mittwoch verkam Zinglers Vorstoß Gott sei Dank zur Makulatur. Der zuständige Amtsarzt ordnete an, das Spiel gegen den FC Bayern am Sonnabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Die einzig richtige Entscheidung – wenn auch eine sehr bittere.

Für Spieler, Klub-Verantwortliche und Fans zählte das Heimspiel gegen den Rekordmeister zu den Highlights ihrer ersten Saison im Oberhaus, seit Wochen und Monaten fiebern sie dieser Partie entgegen. Hertha BSC spielt an diesem Wochenende zwar auswärts in Sinsheim, wird am darauffolgenden Wochenende aber ähnlich hart getroffen. Das Derby-Rückspiel gegen Union, wohl der letzte emotionale Höhepunkt dieser verkorksten Saison, wird ebenfalls als Geisterspiel stattfinden. Stadiongängern wird dadurch ein nettes Freizeitvergnügen, ein geliebtes Ritual oder gar ein fester Anker ihres Alltags genommen, je nach persönlicher Ausprägung. Ein Einschnitt, der zweifelsohne schmerzt, vor der Drohkulisse einer eskalierenden Virenverbreitung aber das weitaus geringere Übel darstellt. Über die Verbreitung des Coronavirus in Berlin halten wir Sie in einem Newsblog auf dem Laufenden.

Ohne die Zuschauer bleibt ein großer Teil der Fußball-Magie auf der Strecke

Wer weiß, vielleicht lässt sich den kommenden Sportwochen ja sogar etwas Positives abgewinnen. Womöglich merken die Strippenzieher des Fußballs, wie eminent wichtig das Stadionpublikum ist und kümmern sich fortan wieder mehr um dessen Interessen. Wir alle werden schnell spüren: Ohne die Massen auf den Tribünen bleibt ein großer Teil der Fußball-Magie auf der Strecke, ohne den Resonanzkörper der Fans wirkt selbst der schillerndste Edel-Kicker tonarm.

Genauso hilft die aktuelle Situation vielleicht uns Sportjournalisten, nicht bei erstbester Gelegenheiten mit Begriffen wie „Krise“ oder „Chaos“ um uns zu werfen. Oder uns allen, um unser Wahrnehmungsradar zu justieren und die eigene Prioritätenliste zu hinterfragen. Was ist uns wirklich wichtig, womit wollen wir uns wie stark auseinandersetzen? Mit immer mehr Fußball, Fußball, Fußball, dessen Spiele, News und Skandale gefühlt niemals abreißen? Oder täte uns ein wenig mehr Interesse für Politik, Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Soziales vielleicht ganz gut?

Derzeit ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in den kommenden Wochen mehr Kapazität für nichtsportliche Themen haben. Die Deutsche Eishockey Liga hat ihre Saison bereits vorzeitig beendet, andere könnten folgen. Sobald einzelne Bundesliga-Profis mit dem Coronavirus infiziert sein sollten, wären die Wettbewerbsbedingungen schnell verzerrt.

Schön wäre das alles nicht, aber kerngesunde Sportfans werden es überleben. Und alte, kranke oder risikobehaftete Menschen durch diese Maßnahme hoffentlich auch.