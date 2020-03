Trainer Nouri sieht Hertha BSC „auf dem richtigen Weg“

Berlin. Wieder kein Heimsieg, wieder ein früher Rückstand, aber eben auch wieder ein beeindruckendes Comeback: Herthas 2:2 (1:2) gegen den Tabellenvorletzten Werder Bremen hat den Fans des Berliner Fußball-Bundesligisten viel abverlangt. Trainer Alexander Nouri (40) war am Tag nach dem Remis jedoch bemüht, die positiven Aspekte hervorzuheben.

„Wir entwickeln inzwischen deutlich mehr Torgefahr“, betonte der Coach und verwies auf die 19 Torschüsse seiner Mannschaft. „Vorher hatten wir im Schnitt ungefähr zehn“, sagte Nouri am Sonntag, „diesen Wert haben wir fast verdoppelt. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Herthas Torschütze Cunha ragt heraus

Dass Hertha zum nunmehr dritten Mal in Folge die Anfangsphase verschlief und früh in Rückstand geriet, vermochte Nouri allerdings nicht zu verhindern. „Natürlich spielt der Kopf eine Rolle“, sagte er mit Blick auf den 0:2-Rückstand nach sechs Minuten.

Von einem grundsätzlichen Einstellungsproblem wollte er indes nicht sprechen. Vielmehr müsse seine Elf in „einzelnen Situation einfach besser verteidigen“.

Ein Sonderlob sprach der Trainer für Winter-Zugang Matheus Cunha aus, der der mit Abstand auffälligste Berliner war. „Er hatte viele Bälle behauptet, wichtige Zweikämpfe gewonnen und macht dann natürlich noch das Tor zum 2:2“, sagte Nouri, „er ist schon wichtig für uns.“

Cunha (20) war im Winter für 18 Millionen Euro von RB Leipzig zu Hertha gewechselt. Gegen Bremen gelang dem Brasilianer im vierten Einsatz bereits die dritte Torbeteiligung.

Nun warten große Herausforderungen

Auf Hertha warten nun bereits die nächsten anspruchsvollen Aufgaben, zunächst die Partie in Hoffenheim am Sonnabend (15.30 Uhr), danach das Derby gegen den 1. FC Union (21. März, 18.30 Uhr), gefolgt vom Duell mit RB Leipzig (4. April).

Bange ist Nouri deshalb aber nicht: „Wenn wir es so angehen wie nach dem 0:2 oder wie in Paderborn oder in der zweiten Halbzeit in Düsseldorf, dann können wir auch jedes Spiel erfolgreich spielen.“

