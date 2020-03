Corona: Was Sie zum Stadionbesuch bei Hertha BSC wissen müssen

Im Olympiastadion werden am Sonnabend über 50.000 Besucher erwartet.

Die Corona-Gefahr beeinflusst auch die Abläufe in der Bundesliga. Ein Überblick über erhöhte Hygiene-Standards und veränderten Einlass.

Coronavirus Was Sie zum Stadionbesuch bei Hertha BSC wissen müssen

Berlin. Während zahlreiche (Sport-)Veranstaltungen in Europa aufgrund des grassierenden Coronaviruses abgesagt wurden, wird in der Fußball-Bundesliga weiter gekickt – auch bei Hertha BSC. Allerdings reagiert der Klub zum Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr) auf die besonders Situation.

„Wir gestatten in Anbetracht der gegenwärtigen Lage ausnahmsweise das Mitbringen eigener Hygieneartikel wie Desinfektionsmittelbehältnissen bis zu einer Größe von 100-ml-Behältnissen.“

Ergänzend bittet der Klub um „entsprechende Eigenverantwortung und Sorgfalt – fühlen Sie sich krank oder zeigen insbesondere grippeähnliche Symptome, sollten Sie gründlich abwägen, ob Sie nicht von dem Besuch des Heimspiels absehen wollen“, hieß es in einer Mitteilung. Aufgrund verschärfter „Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen“ müssten sich die Besucher auch auf Verzögerungen beim Einlass einstellen.

Hertha bittet, „bekannte und geübte Hygiene-Standards einzuhalten“: So sollten etwa Berührungen der Augen-, Nasen- oder Mundpartien (Schleimhäute) vermieden werden. Nach Personenkontakten, der Benutzung von Sanitäreinrichtungen und vor der Nahrungsaufnahme gelte es, gründlich die Hände waschen. Einmaltaschentücher sollen nach der Benutzung direkt entsorgt werden.

In den WCs stehen Einweg-Papierhandtücher bereit, die nach Benutzung ebenfalls direkt und sicher entsorgt werden sollten.

Das Robert-Koch-Institut bewertet das Ansteckungsrisiko bei Großveranstaltungen im Freien weniger hoch als bei Events in geschlossenen Räumen. In U- oder S-Bahnen ist eine Ansteckungsgefahr allerdings erhöht – so wie bei Grippeviren auch.