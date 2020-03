Hertha BSC: Nein, rassistische Beleidigungen muss man nicht "abkönnen"!

Mit einem Bekannten führte ich neulich eine Unterhaltung über den Gartenzaun. Meine Nachbarn halten gern mal auf einen Plausch an, Fußball-Reporter bin ich für sie auch nach Feierabend. Ich mag unsere zwanglosen Gesprächsrunden, aber beim letzten Mal wurde es ungewohnt hitzig. Es ging um Rassismus. Wir sprachen über Jordan Torunarigha und die Vorkommnisse im Spiel bei Schalke 04. Herthas dunkelhäutiger Verteidiger war dort mit Affenlauten rassistisch beleidigt worden, was mein Bekannter als kleineren Lapsus einstufte. O-Ton: Die sollen sich mal nicht so haben. Das sind Profis, die müssen das aushalten können. Früher sind viel schlimmere Dinge gerufen worden.

Mich brachte diese Meinung in Rage, ich konnte nicht verstehen, wie man so einen Unsinn von sich geben konnte. Gesprochen von einem Mann aus der Mitte der Gesellschaft, um die 50, mit einer guten Anstellung, die Kinder sind aus dem Haus, das Leben hat es gut gemeint mit ihm. Und dann behauptet er allen Ernstes, einen Menschen wegen dessen Hautfarbe zu beleidigen, sei in Ordnung. Das war zu viel für mich. Ich ließ ihn stehen und beruhigte mich mit der Annahme, es handele sich um die Meinung eines Einzelnen. Inzwischen weiß ich, dass ich falsch lag. Mein Bekannter ist nicht allein mit seiner verschobenen Anschauung. Es gibt viele, die so denken. Nehmen wir nur den Berliner Wissenschaftler Stefan Chatrath, der die Beleidigungen gegen Torunarigha verharmloste. Der sprach öffentlich das aus, was mein Nachbar über den Gartenzaun brubbelte. Egal, ob Akademiker oder Arbeiter, Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt.

Ähnlichkeiten zum Fall Dietmar Hopp

In den vergangenen Tagen ist viel darüber geredet worden, ob Vergehen im Bezug auf Rassismus im Fußball weniger mit Empörung bedacht werden als die Schmähungen gegen den milliardenschweren Unternehmer Dietmar Hopp. Es gibt Menschen, die behaupten, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) oder die Deutsche Fußball Liga (DFL) würden deutlich mehr Anteilnahme bei der Causa Hopp zeigen als bei den Schmähungen gegen Torunarigha. Ich kann nicht sagen, dass sie damit falsch liegen.

Dabei sind beide Fälle vom Wesen her sehr ähnlich. Menschen werden beleidigt, weil sie sind, was sie sind. Der eine, weil seine Haut eine andere Farbe trägt, der andere, weil er viel Geld besitzt. Feindbilder werden aus der anonymen Masse heraus erschaffen, das Stadion verkommt zum rechtsfreien Raum. Alles legitimiert durch die Pseudowahrheit, „das sind Millionäre, die müssen das aushalten“. Nein, müssen sie nicht.

Wenn einzelne Fangruppen behaupten, ihr Protest ziele ja nicht so sehr gegen Dietmar Hopp als Person, sondern gegen den DFB und dessen Kollektivstrafen, dann zeigt das nur, wie verschoben ihr Weltbild inzwischen ist. Sie leben in einer Blase, unfähig zu erkennen, wie niederträchtig ihr Handeln gegen Einzelne ist. Niemand von denen, die da in der Kurve stehen, Affenlaute rufen oder Plakate hochhalten, auf denen jemand als „Hurensohn“ verunglimpft wird, würde es begrüßen, wenn ihm das Gleiche widerfährt. Öffentlich so angeprangert zu werden, würde kaum einer aushalten. Ich wundere mich jedes Mal aufs Neue, ob sich von den Krakeelern niemand fragt, was das wohl für ein Gefühl sein muss, wenn einem derart übel mitgespielt wird.

Die Kinder sehen nur ihre Gemeinsamkeiten, keine Unterschiede

Das sollte sich jeder ins Bewusstsein rufen. Genau wie die Tatsache, dass Rassismus und Diskriminierung keine angeborenen, unüberwindbaren Verhaltensweisen sind. Als mein Sohn ein Jahr alt war, sind wir mit ihm in die USA gereist. Dort hat er auf dem Spielplatz zum ersten Mal Kinder mit schwarzer Haut gesehen. Ich habe mich gefragt, wie er wohl reagieren wird und sah mit Freude, dass er gar nicht reagiert. Er ist genauso auf sie zugegangen wie sie auf ihn.

Die Kinder sahen nur ihre Gemeinsamkeiten, nicht ihre Unterschiede. Sie haben miteinander gespielt, weil ihre jungen Wesen noch nicht vergiftet waren von all den Vorurteilen und Abgrenzungsgedanken. Mit jeder neuen Generation gibt es die Chance, Rassismus und Diskriminierung ein Ende zu bereiten. Nur liegt es an denen, die schon länger auf der Welt sind, dafür den Weg zu ebnen.