Hertha BSC: Per Skjelbred und Vladimir Darida - Aus Erfahrung gut

Ihr Bedeutung für Hertha BSC ist so groß wie lange nicht: Per Skjelbred (l.) und Vladimir Darida geben die Richtung an.

Berlin. Während seine Mitspieler am Mittwoch auf dem Trainingsplatz standen, blieb Per Skjelbred (32) im Kraftraum. Dort absolvierte der Norweger ein paar lockere Übungen, zu mehr fühlte er sich nicht im Stande an diesem Tag. Ein unwohles Gefühl plagte ihn. In Berlin herrscht Grippezeit, selbst Profifußballer sind davor nicht gefeit.

Auch wenn bis zum Spiel gegen Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) noch genügend Zeit bleibt, um fit zu werden, dürfte Trainer Alexander Nouri die Nachricht von Skjelbreds Abstinenz mit einiger Sorge vernommen haben. Immer wenn der Routinier in den vergangenen neun Spielen auf dem Platz stand, holte Hertha Punkte. Blieb er draußen, verloren die Berliner. In sechs Spielen mit Skjelbred kommt Hertha auf zwölf Zähler, in den drei Spielen ohne ihn lautet die Ausbeute: null.

Skjelbred und Darida unverzichtbar für Hertha BSC

In seinem letzten Jahr bei Hertha hat sich Skjelbred noch einmal unverzichtbar gemacht. Im Sommer wird er nach über sechs Jahren in Berlin zurückkehren nach Norwegen, zu Rosenborg Trondheim. Im Moment kann Hertha auf seine Erfahrung aber nicht verzichten. Ähnlich verhält es sich im Fall von Vladimir Darida (29). In Düsseldorf (3:3) waren sie maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt, als sie während der Halbzeitpause gemeinsam mit Vedad Ibisevic für personelle und taktische Änderungen plädierten. „Einige Spieler haben ihre Meinung gesagt, das war sehr gut. Danach haben wir einen guten Start in die zweite Halbzeit hingelegt“, sagt Darida. Insgesamt seien Kommunikation und Austausch untereinander besser geworden. „Wir haben in der Kabine einige Sachen besprochen. Was geht nicht, was müssen wir anders machen“, berichtet Darida.

Anfang der Woche gehörten er und Skjelbred auch zu den sieben Spielern, denen gegenüber sich Trainer Nouri erklärte und ihnen vergewisserte, dass er die Meinung seines früheren Chefs Jürgen Klinsmann (55) nicht teile. Klinsmann hatte ein Schreiben veröffentlicht, in dem er sich teilweise sehr abfällig über einzelne Spieler geäußert hatte. „Ich denke, das sind Sachen, die sollte man als Spieler nicht lesen“, sagt Darida. Dass Nouri zu Klinsmanns Stab zählte, bezeichnet Darida als inzwischen unproblematisch. Die Aussprache habe gut getan.

Der Plan mit Grujic und Meier geht nicht auf

Es ist eben keine normale Saison, die Hertha BSC da bestreitet. Der lautstarke Einstieg des Investors, drei Trainerwechsel und der Trubel um die kurze Amtszeit von Klinsmann – viele Spieler, vor allem die jüngeren, hat das verunsichert. Marko Grujic (23) gestand kürzlich, dass man die Nebengeräusche nicht ständig ausblenden könne. Der Leihspieler vom FC Liverpool spielt eine gemessen an seinen Fähigkeiten unterdurchschnittliche Saison. Nicht viel besser sieht es bei Arne Maier (21) aus. Herthas Talent aus dem eigenen Nachwuchs hat Probleme. Vergangenes Jahr fiel er monatelang verletzt aus, noch immer tut er sich schwer, seinen Rhythmus zu finden. Gegen Düsseldorf wurde er nicht eingesetzt.

Grujic und Maier sollten eigentlich Berlins neue Mitte verkörpern, das war der Plan. Aber was läuft schon nach Plan in dieser Saison bei Hertha BSC? Das wichtige Spiel gegen Werder werden beide vermutlich zunächst von der Bank aus verfolgen. Eine Niederlage gegen den Vorletzten würde Hertha tief in den Abstiegsstrudel ziehen, da sind Erfahrung und Nervenstärke gefragt. Eine Situation wie geschaffen für Per Skjelbred und Vladimir Darida.

Herthas Verjüngung ist ein Thema für die Zukunft

Es birgt eine gewisse Ironie, dass gerade jetzt die beiden ältesten Mittelfeldspieler im Kader die wichtigsten sind. Hertha hatte sich in der vergangenen Transferperiode in erster Linie um Spieler für das Zentrum bemüht, im Mittelfeld hatten die Verantwortlichen den größten Handlungsbedarf ausgemacht. Aus Stuttgart kam Santiago Ascacibar, für den kommenden Sommer ist Lucas Tousart von Olympique Lyon als Zugang bereits sicher. Hertha wird sich verjüngen, aber das ist ein Thema für die Zukunft. Die wird nur erfolgreich, wenn Hertha die Gegenwart meistert. Deswegen vertraut Nouri auf Skjelbred und Darida.

In Düsseldorf standen beide nur zusammen auf dem Feld, weil Zugang Ascacibar gesperrt fehlte. In den vorangegangenen Spielen war der Argentinier immer erste Wahl, gegen Bremen ist er wieder verfügbar. Ascacibar galt als ausdrücklicher Wunschspieler des Trainers Klinsmann. Inwiefern sich Alexander Nouri inzwischen auch personell von seinem ehemaligen Chef abgrenzt, wird auch daran erkennbar sein, ob er weiter auf das Duo Skjelbred und Darida in der Mitte vertraut.