Hertha BSC: Dodi Lukebakio ist nur noch zweite Wahl

Dodi Lukebakio (l., hier gegen den Mainzer Leandro Barreiro) hat in den vergangenen acht Spielen nur ein Tor erzielt.

Im Sommer war Dodi Lukebakio für 20 Millionen Euro zu Hertha gekommen. Die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllte er bislang nicht.

Berlin. Im vergangenen Herbst hatte Friedhelm Funkel so ein Gefühl. „Dodi Lukebakio wird bei Hertha noch durch die Decke gehen. An ihm wird der Klub noch viel Freude haben“, sagte er. Funkel war zu dieser Zeit noch Trainer von Fortuna Düsseldorf und Lukebakio hatte in Berlin durchaus einige Ansätze gezeigt, die diese Prognose als nicht sonderlich gewagt erscheinen ließen.

Inzwischen ist Funkel nicht mehr Trainer in Düsseldorf, er wurde vor wenigen Wochen durch Uwe Rösler ersetzt. Und auch was Lukebakio angeht, lag der lange Zeit dienstälteste Trainer der Bundesliga nicht richtig.

Piatek und Cunha haben Lukebakio überholt

Herthas Angreifer, der im Sommer für rund 20 Millionen Euro aus Düsseldorf gekommen und damit bis zur Winterpause Herthas Rekordeinkauf war, hat in den vergangenen acht Spielen nur ein Tor geschossen. Insgesamt kommt er in dieser Saison erst auf fünf Treffer.

Seinen Stammplatz hat der Belgier an die Winterzugänge Krzysztof Piatek und Matheus Cunha verloren, am Sonnabend gegen den 1. FC Köln (0:5) durfte er wenigstens eine Halbzeit spielen und hatte zumindest einige gute Szenen.

Lukebakio trifft am Freitag auf seinen Ex-Klub

Gut möglich, dass Lukebakio sich am Freitag gegen seine alten Kollegen (20.30 Uhr, DAZN) mal wieder beweisen darf. Hertha benötigt in diesem richtungsweisenden Spiel in Düsseldorf unbedingt Tore. Mit einem Sieg würde ein möglicher Abstieg wieder unwahrscheinlicher werden.

Derzeit beträgt der Vorsprung auf Platz 16, den die Fortuna innehat, sechs Punkte. Verliert Hertha, könnten ganz schwere Wochen auf die Berliner und Lukebakio zukommen.