Hertha BSC: Rune Jarstein und die Kraft der Gewohnheit

Berlin. Zwischen Marshawn Lynch und Rune Jarstein (35) gab es bis vor Kurzem wenig Bezugspunkte. Lynch, ein Footballspieler in der nordamerikanischen NFL, wurde nicht nur durch seine spektakulären Läufe bekannt, sondern auch wegen seiner Pressemüdigkeit. Mit Reportern redet er so gut wie nie, legendär ist seine Pressekonferenz vor einem Superbowl, als er auf jede ihm gestellte Frage die gleiche Antwort gab. „I’m just here so I won’t get fined.“ Übersetzt: „Ich bin nur hier, damit ich keine Strafe zahlen muss.“ Jarstein tat es ihm nun gleich, egal was er gefragt wurde, seine Antwort lautete: „Mein Fokus gilt nur dem Spiel gegen Köln.“

Mit seinem Klub Hertha BSC trifft Jarstein am Sonnabend im Olympiastadion auf den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky). Ein wichtiges Spiel für den Verein. Mit einem Sieg würden die Berliner dem Klassenerhalt ein großes Stück näher kommen.

Klinsmanns Gründe für Petrys Beurlaubung bleiben unklar

Ein wichtiges Spiel für Jarstein. Mit einer guten Leistung würde er sportlich gesehen wieder zur Ruhe kommen. Am vergangenen Wochenende unterlief ihm in Paderborn (2:1) ein schwerer Fehler zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Auch in den Vorwochen wirkte er unsicher. Im DFB-Pokal patzte er gegen Schalke. Seine Leistungen waren nicht mehr auf dem Niveau, das er in den vergangenen Jahren konstant abgerufen hatte. Das Ergebnis: schlechte Laune und Wortkargheit bei Jarstein.

Dass er sportliche Probleme hat, geht auf die Ereignisse der vergangenen Monate zurück. Als Jürgen Klinsmann (55) Herthas Trainer wurde, ließ er als erstes Torwarttrainer Zsolt Petry (53) beurlauben. Bis heute liegen die Gründe dafür im Ungefähren. Klinsmann soll Petry intern Unehrlichkeit unterstellt und keine Basis für eine Zusammenarbeit gesehen haben. Für Jarstein war die Entscheidung ein schwerer Schlag. Petry gilt in Fachkreisen als einer der angesehensten Torwarttrainer des Landes, aber für Herthas Torwart war er noch mehr. Mentor und Vertrauensperson.

Petry formte Jarstein bei Hertha zum Bundesliga-Keeper

Um zu verstehen, welche Auswirkungen Petrys Abwesenheit auf die Leistungen von Jarstein hatte, muss man wissen, welche Beziehung die beiden zueinander pflegten, und wie speziell die Position des Torhüters ist. Er trainiert die meiste Zeit abseits der Mannschaft, Torwarttrainer verwandeln sich während der Einheiten zu Personaltrainern, wie bei einer Aerobicstunde.

Als Jarstein vor sechs Jahren nach Berlin kam, war er nicht der Torwart, der er heute ist. Nach ersten Einheiten schüttelten einige Mitspieler verwundert den Kopf. Für sie hatte der Neue aus Norwegen kein Bundesliga-Niveau. Das sollte sich bald ändern. Petry erkannte schnell, welche Fähigkeiten Jarstein besaß. Er war stark mit den Füßen, seine Strafraumbeherrschung war besser als die aller anderen Torhüter im Kader, seine Reaktionsfähigkeit auch. Das alles musste nur zum Vorschein gebracht werden.

Petry krempelte einst Jarsteins Training um

Dafür benötigte Petry Zeit. Er musste Jarsteins Vertrauen gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt trainierte Jarstein wie ein Besessener. Er war verbissen, chronisch angespannt und ständig am Zweifeln. Nach den Einheiten verbrachte er oft noch zwei Stunden im Kraftraum, bis sein ohnehin hagerer Körper völlig erschöpft war. Viel hilft viel, davon war er überzeugt.

Petry gelang es, ihm diesen Glauben zu nehmen. Er erkannte, dass sich der Torwart in etwas verrannte, das für ihn nicht förderlich war. Immer wieder verordnete Petry Entspannung, während der Einheiten drosselte er das Tempo, baute auch mal regenerative Übungen ein, schickte Jarstein zum Physio auf die Massagebank oder zum Athletiktrainer, der das Krafttraining überwachte. So wurde Jarstein zu einem der besten Torhüter der Bundesliga.

Herthas Jarstein schreibt Petry direkt nach dessen Rückberufung

Petrys Ausbootung belastete ihn. Im Januar sagte er über den Abgang seines Mentors: „Das war schwer. Ich vermisse Zsolt.“ Auch wenn die Arbeit mit den anderen Torwarttrainern lehrreich war, Jarstein ist froh, dass das Gespann seit gut einer Woche wieder zusammenarbeitet. Für den Torwart mögen Inhalte wichtig sein, noch wichtiger aber ist, wer da vor ihm steht.

Jarstein gilt als Gewohnheitstyp. Gegen 23 Uhr geht er schlafen, acht Stunden später steht er auf. Die Kinder sind dann meist schon wach, später bringt er sie zur Schule. Anschließend geht es zum Training. Feste Abläufe geben ihm Halt, das Unerwartete ist ihm ein Graus. Nicht selten führt es bei ihm zu Unsicherheit. Anders als sein Vertreter Thomas Kraft ist er trotz seiner Erfahrung ein sehr sensibler Mensch, der auf Veränderungen in seinem Umfeld mal mehr, mal weniger heftig reagiert.

Als Beweis für Petrys Wichtigkeit holte ihn Manager Michael Preetz sofort nach Klinsmanns Abgang zu den Profis zurück. Preetz hatte kaum mit Petry gesprochen, da bekam der Torwarttrainer prompt die erste Nachricht aufs Telefon. Sie stammte von Jarstein und umfasste nur wenige Worte: Schön, dass du wieder da bist.

