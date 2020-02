Jürgen Klinsmann verkündet Rücktritt bei Hertha

Berlin. Jürgen Klinsmann hat am Dienstagvormittag nach nur elf Wochen überraschend seinen Rücktritt bei Hertha BSC verkündet. Das gab der bisherige Chefcoach des Berliner Bundesligisten auf seiner Facebook-Seite bekannt. Er wolle aber weiterhin Aufsichtsratsmitglied bei Hertha bleiben. Etwa eine Stunde nach Veröffentlichung der Facebook-Mitteilung bestätigte auch der Verein den Rücktritt. Zunächst soll Klinsmanns bisheriger Vize Alexander Nouri das Training übernehmen, heißt es in der Erklärung.

Hertha-Manager Michael Preetz teilte mit: "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren."

Hertha-Investor Lars Windhorst sagte der „Bild“-Zeitung. „Ich habe gestern von der Entscheidung erfahren. Ich bedauere diesen Schritt von Jürgen Klinsmann sehr.“

Hertha: So begründet Jürgen Klinsmann seinen Rücktritt

Klinsmann begründete seine Entscheidung mit dem fehlenden Vertrauen der "handelnden Personen". Namen nannte Klinsmann nicht. "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden", so Klinsmann.

Klinsmann schreibt: "Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen."

Hertha hatte zuletzt im Spiel gegen Mainz einen schwachen Auftritt gezeigt und 1:3 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Hertha befindet sich derzeit mit 23 Punkten auf Tabellenrang 14 - weit entfernt von den eigenen Ambitionen. Vergangene Woche war Hertha zudem knapp beim FC Schalke 04 im Pokal-Achtelfinale gescheitert. Am Sonnabend tritt die Berliner Mannschaft beim SC Paderborn (15.30 Uhr) an.

Klinsmann hatte den Posten des Cheftrainers bei Hertha am 27. November 2019 angetreten und damit Ante Covic beerbt. In neun Bundesliga-Spielen holte der frühere Welt- und Europameister zwölf Zähler. Noch am Montagabend hatte Klinsmann für sein Projekt bei der Hertha geworben und im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mindestens Platz 15, also den sicheren Klassenverbleib, am Saisonende versprochen.

Gemeinsam mit Investor Windhorst sollte Klinsmann den Hauptstadtklub zu einem "Big City Club" formen - zu einem Verein, der sich perspektivisch mit den Branchengiganten Europas misst. Klubs wie Manchester City, Paris St. Germain oder Real Madrid.

In der Winterpause hatte Hertha dank Geldgeber Windhorst kräftig auf dem Transfermarkt investiert. Für die vier Profis Santiago Ascacibar, Krzysztof Piatek, Matheus Cunha und Lucas Tousart, der jedoch auf Leihbasis noch ein halbes Jahr bei Olympique Lyon bleibt, blätterte der Hauptstadt-Club fast 80 Millionen Euro hin.

Der Rücktritts-Post von Jürgen Klinsmann bei Facebook im Wortlaut:

Liebe Herthaner,

auf diesem Wege sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spieler, Fans, Zuschauer, Betreuer und Mitarbeiter von Hertha BSC für die Unterstützung, die vielen Begegnungen und den Austausch in den vergangenen zehn Wochen. Diese Zeit war für mich überaus spannend und brachte viele interessante neue Einblicke. Der Klub und die Stadt sind mir noch stärker ans Herz gewachsen.

Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen. Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hertha das Ziel – den Klassenverbleib - schaffen wird.

Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden.

Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen.

Die Anhänger, die Spieler und die Mitarbeiter sind mir in dieser Zeit natürlich ans Herz gewachsen und deshalb werde ich weiter mit der Hertha fiebern. Ich freue mich weiterhin auf viele Begegnungen in der Stadt oder im Stadion.

HaHoHe

Euer Jürgen

