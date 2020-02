Jordan Torunarigha Opfer von Rassismus? Schalke 04 kündigt Untersuchungen an

Bundesliga Schalke kündigt Untersuchungen im Rassismus-Fall an

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat nach den mutmaßlich rassistischen Vorfällen beim Pokalsieg gegen Hertha BSC Untersuchungen angekündigt. Der Verein nehme "die Aussagen des Spielers von Hertha BSC, Jordan Torunarigha, hinsichtlich rassistischer Aussagen und Laute gegen ihn während des Pokalspiels am Dienstagabend sehr ernst", hieß es am Mittwoch in einer öffentlichen Stellungnahme auf der Homepage des Fußball-Bundesligisten. "Gemeinsam mit der Polizei Gelsenkirchen, dem Sicherheitsdienst und internen Quellen, wie beispielsweise der kürzlich eröffneten #stehtauf-Anlaufstelle, wird der Fall ausführlich geprüft."

Auch der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nimmt Ermittlungen im Fall der möglichen Rassismus-Vorkommnisse auf. Das bestätigte der DFB auf SID-Anfrage. Der 22 Jahre alte Verteidiger wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert. Liegt diese vor, wird voraussichtlich auch Schalke zu einem Statement aufgefordert.

Schalke 04: "Null Toleranz für ein solches Verhalten"

Der Vorstand und Trainer David Wagner hatten sich schon direkt nach dem Achtelfinal-Spiel, das Schalke nach Verlängerung mit 3:2 gewonnen hatte, bei den Berlinern und dem dunkelhäuten Abwehrspieler entschuldigt und das Fan-Verhalten verurteilt. "Von Seiten des Vereins gibt es null Toleranz für ein solches Verhalten. Wir werden alles dafür tun, dass wir diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ausfindig machen und mit Konsequenzen belegen. Ein solches Verhalten verstößt nicht nur gegen Stadionordnung, Leitbild und Satzung des FC Schalke 04, sondern widerspricht auch all unseren Werten. Wir werden mit Sanktionen reagieren und die Vorfälle auch entsprechend zur Anzeige bringen", hieß es in der Mitteilung.