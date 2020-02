Krzysztof Piatek ist für Hertha BSC mehr als nur ein Stürmer

Berlin. Humor hat er also auch noch. Als Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann am Montag gefragt wurde, welche Qualitäten er an Krzysztof Piatek besonders schätzt, fiel ihm der Zugang spontan ins Wort. „Everything“, sagte der Pole mit schelmischem Grinsen – alles. Bei seiner ersten Pressekonferenz als Berliner hatte der Pole die Lacher damit gleich auf seiner Seite. Erster Schuss, erster Treffer.

Bei seinem Debüt während des 0:0 gegen Schalke am Freitag war Piatek (24) zwar nicht ganz so erfolgreich, begeisterte Klinsmann aber dennoch. „Mit einem Kaliber wie ihm hat sich die Partie geändert“, sagte der frühere Klasse-Stürmer, „mit seiner Einwechslung hat sich alles nach vorn verlagert. Er macht Bälle fest, zieht Aufmerksamkeit auf sich und bringt den Gegner in Unruhe, deshalb ist es wichtig, ihn ins Spiel zu bringen.“

Herthas Zugang rückt auf Schalke in die Startelf

Den ersten Schritt für dieses Vorhaben macht Klinsmann am Dienstagabend (20.45 Uhr, Sky) selbst, im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Schalke 04 wird er Piatek erstmals in die Startelf beordern. Der Nationalspieler kann es kaum erwarten: „Ich bin bereit und in guter Form, ich habe beim AC Mailand voll trainiert und gespielt, ich bin 100 Prozent motiviert.“ Und Lücken hat er bei seinem ersten Kontakt mit den Schalkern schon ausgemacht.

Im Vergleich zum Fußball in Italien gebe es in Deutschland größerer Räume, erklärte Piatek, in der Serie A sei das Spiel defensiver angelegt und stärker von Taktik geprägt. Tatsächlich hatte sich ihm am Freitagabend eine veritable Konterchance geboten, doch sein Abschluss geriet etwas zu ungenau.

Lehrstunden bei Landsmann Lewandowski

An Piateks außergewöhnlicher Qualität haben sie bei Hertha natürlich trotzdem keinerlei Zweifel, im Gegenteil. „Er ist ein klassischer Torjäger“, sagte Manager Michael Preetz, auch er ein ehemaliger Angreifer: „Er ist körperlich sehr robust und hat ein gutes Anlaufverhalten. Ich bin mir sicher, er wird nicht nur unser Spiel beleben, sondern auch für die Bundesliga eine Bereicherung sein.“

Hat die Liga mit dem 23-Millionen-Euro-Zugang wirklich eine neue Attraktion? Das werden die nächsten Jahre zeigen, aber vielversprechend sind Piateks Anlagen allemal. Abschlüsse gelingen dem 1,83-Meter-Mann aus so gut wie jeder Lage, sei es mit rechts, links oder mit dem Kopf.

Der Vergleich mit seinem Landsmann Robert Lewandowski, seines Zeichens Topstar des FC Bayern, drängt sich förmlich auf, wenngleich Piatek ihn nicht mehr so recht hören mag. Das Label des „nächsten Lewandowski“ mag er sich jedenfalls nicht anheften, aber er gibt zu: „Beim Nationalteam beobachte ich ihn die ganze Zeit und spreche mit ihm. Er ist einer der besten Stürmer der Welt, ich will von ihm lernen.“

Der Pole will mit Hertha schnellstmöglich in die Königsklasse

Bei allem Ehrgeiz gibt sich Piatek betont bodenständig. Keine (sichtbaren) Tätowierungen, kein Bling-Bling, keine Kampfansagen – auf zusätzlichen Glamour-Faktor scheint er gut verzichten zu können. Privat sei er eher ein häuslicher Typ, der gern Zeit mit seiner Freundin und seinem Hund verbringt, hat er erzählt. An seinen Ambitionen ändert das nichts. „Das Plan ist, dass wir es in der nächsten Saison oder in naher Zukunft in die Champions League schaffen“, sagt er, „ich bin mir sicher, dass wir das schaffen.“

Klinsmann, dem die Ziele kaum groß genug sein können, gefällt dieser Hunger, er erhofft sich von seinem neuen „Unterschiedspieler“ eine Sogwirkung. Piatek, genannt Krzys („Kris“), soll Herthas Talente dazu animieren, noch härter an sich zu arbeiten. „Sein Hunger ist wichtig“, sagt der Coach, „ich möchte, dass er die jüngeren Spieler führt. Sie sollen sich sagen: Wenn er extra hart arbeitet, mache ich das auch.“

Klinsmann: „Krzys Ziel muss die Weltspitze sein“

Daran, dass er seinem neuen Hoffnungsträger viel zutraut, lässt Klinsmann keinen Zweifel. „Sein Ziel muss es sein, einer der besten Torjäger der Welt zu werden, er muss in Europa einen Fußabdruck hinterlassen“, sagt der Trainer. Zugleich soll er seine neue Kollegen auf jenes Level hieven, auf dem er sich bereits bewegt: das eines Nationalspielers.

Zuerst will Piatek nun dem Spiel auf Schalke seinen Stempel aufdrücken. Klinsmann, der am Montag Elfmeterschießen üben ließ, sieht keinen Grund, weshalb Hertha kein Pokal-Coup gelingen sollte. „Ganz klar, wir wollen die Partie gewinnen“, sagt er, „das Finale in Berlin, das wünscht sich jeder hier.“ Neuankömmling Piatek ist dabei keine Ausnahme.